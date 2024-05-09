半導體ETF 卡位H2反彈行情

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台股半導體ETF表現

半導體業經過過去一年的庫存調整，今年可望擺脫頹勢開始復甦，加上AI應用發展，進一步促進產業步入上升週期，下半年營運更勝上半年，市場資金提前進場卡位半導體相關個股。投信法人表示，近三個月三大法人買超最多就是半導體股，累積逾千億元，拉動股價，連帶台股半導體ETF近三個月漲幅也都逾6.5％。

投信法人指出，台股半導體ETF近三個月表現，以群益半導體收益（00927）上漲11.54％最佳，其次新光臺灣半導體30（00904）大漲9.01％。

隨庫存回到健康水準，加上全球AI大勢也更加強化對於半導體的需求，將推動產業進入新一輪成長階段，台灣因有完整的半導體上、中、下游聚落，自IC設計、晶圓代工到封裝測試，都有在全球享高市占的公司，可說是世界首屈一指的半導體生產基地，成長性與投資前景可期，這些優質半導體企業在獲利之餘，不少也願意大方派息與股東分享營運成果。

從投資層面來看，半導體成長與收益優勢兼具，建議投資人不妨善用由獲利能力與配息能力俱佳的半導體收益ETF參與行情，完整布局半導體成長契機，並兼顧收益需求。

群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志分析，半導體供需開始好轉，AI應用與需求回補更提振產業復甦力道，先進封裝產能擴充也為供應鏈帶來商機，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，全球最熱的生成式AI，台灣半導體受惠程度高，製造與封裝為全球重要指標，建議不妨伺機透過並重獲利成長性與高息的台股半導體收益ETF來參與，掌握產業復甦行情，息利兼顧。

新光臺灣半導體30（00904） ETF經理人詹佳峯認為，4月台積電下修全球半導體展望，影響半導體股價回檔修正一波，隨終端市場逐漸走向復甦，市場看好下半年AI應用熱潮及HPC需求爆發式成長，預計AI伺服器、AI手機、AI PC三把火，將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮，成為下半年台灣半導體產業成長的關鍵驅動力。