境外美國股票基金 富蘭克林表現傲人

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在先前蘋果宣布放棄Apple Car計劃並改投入到生成式AI後，隨即在5月7日宣布推出搭載AI處理器M4晶片的iPad Pro，雖尚未用於筆電，但已明確向市場宣告蘋果不會在AI題材上缺席，與此同時，Meta、Alphabet、微軟等科技巨頭也預計將維持龐大資本支出，尤其是在AI上，顯示各家企業對AI的重視，它們亦都是美國企業，故最有利於美國股市表現，特別是在成長股領域。

理柏資訊顯示，目前台灣核備的境外美國股票型基金共有56檔，其中專注在美國成長股的基金共有15檔，在規模最大的五檔基金中，今年以來富蘭克林高科技基金表現居前，過去一年表現更居冠，上漲40.73％，優於同類15檔基金的36.57％平均漲幅與羅素3000成長指數的34.82％漲幅。

基金專家指出，富蘭克林高科技基金是一檔美國註冊基金，成立以來至今已有56年的歷史，這使基金規模達到245.4億美元，在規模效應下，基金管理費僅0.436％，甚至比許多台灣掛牌ETF還低。基金團隊重視「創新」概念，AI便是一個關鍵領域，重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若說2023年是AI硬體建置年，則2024年和2025年人們的注意力將會轉移到AI應用程式（App）和軟體上。

基於AI需求持續火熱，研究機構樂觀預估AI前景，Statista Market Insights便預計生成式AI市場規模至2030年可望達到2,070億美元，複合年增長率（CAGR）達24％，隨AI逐漸進入應用階段，未來可望看到愈來愈多企業將AI產品與服務「變現」，IDC預計至2032年由生成式AI產生的營收可望達到1.3兆美元，CAGR可望達到39％。

資產管理業者認為，目前正接近第三次工業革命結束和第四次的開端，包含AI、基因組學、機器人等新通用技術，這些新興創新向我們展示下一個時代可能會產生更多新公司，這些公司將利用這些新技術來解決經濟各領域的難題，在此基礎之上，科技七雄的隊伍將越來越壯大。