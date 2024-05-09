美投等債 迎降息資金熱潮

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各天期美債殖利率

市場對美國聯準會今年降息機率仍高，投信法人強調，持續看好中長線投資美國高評級債券收益機會，迎接新降息循環資金行情。

第一金美國100大企業債券基金經理人林邦傑表示，根據最新統計，今年美國投資級債券發行量可達1.3兆美元，略高於去年1.2兆美元，反應整體供給並未大幅提升。從資金流動量與投資需求研判，共同基金持續買超美國投資級債券，加上機構投資者配置比仍低於長期平均，美國保險公司年金偏好度仍高，有助優質大型企業債券維持穩健投資價值。基本面觀察，企業營收與現金流量持穩，大型企業財務基本面維持良好，投資信用風險低。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指出，一旦有更多跡象顯示美國抗通膨取得進展，就有理由持樂觀態度。而目前市場經歷的回調仍然健康，而且使風險資產的評價更具吸引力。市場中仍有大量資金處於觀望態度，隨時會流入市場。

施羅德債券投資團隊認為，因應目前市況，投資組合中仍需有債券型產品，目前債券投資組合偏好以中短天期為主，降低利率及通膨起伏的衝擊，另外，基本面穩健的金融產業、具評價面優勢的證券化商品也具投資機會。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克強調，現階段各類債市殖利率高於過去十年均值，極具吸引力，在升息終止、靜待降息期間，收益機會依然可期。特別是機構房貸抵押債（MBS），最大風險是因提前還款、進而導致該類資產資金池的現金流衍生不確定性，目前利率高懸連動房貸利率上走，提前還款率目前處在歷史低檔，風險已大幅下滑。

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美分析，儘管目前市場對聯準會何時啟動降息的時間點有多方揣測，但根據歷史經驗，債市行情於停止升息後即開啟，而且不管是停止升息後或開始降息後，主要債券皆呈現上漲，其中美國高評級複合債指數的三年風險調整報酬高於其他主要債券類別資產，充份展現藉由高品質和分散的策略，可有效防禦不確定性。