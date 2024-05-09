美非投資級債 違約率已轉骨

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美國聯準會決議利率不變，且考量通膨高於預期，高利率環境將維持，投信法人表示，後續美國公布的通膨是觀察重點，未來只要核心PCE平均月增率在0.2％以下，年增率將有機會自第二季開始回落，年底降至預估值內，即現在是債券資產布局好時機，資產負債健全的美國非投資級債，具高殖利率優勢。

PGIM美國全方位非投資等級債券基金產品經理林芷麒分析，美國非投資級債即使經歷過去兩年的升息，槓桿率未見大幅攀升，也遠低於2015年和2022年的高峰；利息覆蓋率雖然自去年將近6倍的水準滑落至目前約4.5倍，但仍高於過去3.5倍至4倍的水準，顯示目前美國非投資級債基本面良好，且足夠抵禦下行風險。

美國非投資級債的「體質」已與過往大相逕庭，目前BB和B級債券合計占美國非投資級債券市場高達9成，CCC級或以下的債券比重持續下滑，整體品質較過去明顯提升。且從違約率角度來看，過往違約風險多集中於CCC級債券，BB級長期違約僅0.4％、B級僅1.4％，若從最新的數據分析，BB級現階段甚至沒有違約，B級的違約率也只有0.3％，反映出現在的非投資級債已「轉骨」，只要慎選較高評等的債券，便能降低整體信用風險。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF預定基金經理人鄭翰紘指出，回顧過去5次聯準會降息經驗，降息幅度較為顯著的1989年、科技泡沫、金融海嘯前夕與COVID-19期間，美國10年期公債殖利率在暫停升息後24個月有較明顯回落，但在採取預防性降息的1995～1996年，美國10年期公債殖利率不降反升。

回測2001年以來，當10年期公債殖利率上升或微幅下降時進場投資，一年後的報酬表現，美國非投等債會優於美國公債及美國投資級公司債。主要因非投資級公司債具信用利差且存續期間較短，報酬表現受利率變動影響程度會比公債來得低；投資債券時若能適度承擔信用風險，報酬反而有機會更加穩健。