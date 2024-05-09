台股震盪 布局鎖定產業龍頭股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣加權指數表現

近期台股大盤震盪、波動加大，但部分產業仍可見逢低買盤搶進，台股在權值股修正時進入類股良性輪動格局。投信法人強調，台股產業類股輪動快速下可逢低布局，鎖定具備成長動能的各產業龍頭逢低布局。

兆豐投信表示，在台股產業類股輪動快速下，可布局於具備成長動能的各產業龍頭，有助掌握產業龍頭公司的上漲機會，若遇到產業下跌時也能分散風險，有機會取得較佳的報酬，可長期投資配置。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治指出，台股長期向上，非常適合長期投資，建議選股不選市，即便是被動型ETF的投資也需要一套獨特且有效的方法論，期能用更合理價格買到獲利與股利兼具的機會，以期提高投資勝率。

當前評價面以及受到地緣政治與聯準會降息預期延後的雜音干擾，大盤短期可能難免會波動，然而台股長期趨勢向上，投資台股參與的是台灣長期經濟發展成果，亦即公司長期獲利成長所帶動股價增值與累積股息的一個過程，投資人宜選股不選市，對於有息收需求者可以考慮動能與股利機會兼具的強勢高息股，以期參與優質公司息利雙收的投資機會。

台新中國通基金經理人魏永祥分析，後續市場關注焦點仍在聯準會動向，美國未來通膨相關數據如CPI等將左右聯準會下半年能否如期降息，若朝正面發展，有利台股。類股布局方面，核心持股以半導體，如晶圓代工、IC設計、矽智財，IC設備、光電、網通、電子零組件等為主，其中，AI族群仍是要角；傳產股以重電族群為選股重心。

日盛投信台股投資研究團隊認為，美國第一季重量級企業財報將進入密集公佈，市場預估第一季美國企業獲利年增加2％，隨後逐季走高，現階段美股持續觀望財報周成長動能。同步觀察地緣政治風險是否下降，及國際股市是否開始止跌強彈，但台股基本面良好，去年為企業獲利谷底，今年回升的狀況確立，預計明年後進入復甦循環，後市資金可望回流基本面佳、受惠AI供應鏈暢旺的個股，中長線AI將繼續扮演台股主流。