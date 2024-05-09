債券ETF 今年規模增逾3,000億

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雖然美國聯準會（Fed）降息時間點遞延，但總體經濟回穩有撐，聯準會關心的核心PCE走勢和緩之下，年內啟動降息的機會仍高，因此仍澆不熄投資人透過債券ETF卡位布局債市的熱情，統計今年來整體債券ETF（不含槓反型）規模增加近3,265億元，來到近2.38兆元的水準，受益人數也大增近48.4萬人，來到近158.4萬人。

今年債券ETF追募盛況延續，根據投信投顧公會網站以及群益投信官網的資訊，群益ESG投等債20+ETF第6次追加募集申請已獲核准，這次追加募集額度最高為新台幣195億元，於5月3日起進行初級市場配售；另外，日前國泰20年美債也已進行銷售今年第五次的追募、中信高評級公司債也持續追募，今年債券ETF追募盛況依舊。

根據統計，今年以來受益人數增加超過6萬人的債券ETF，分別為群益ESG投等債20+、國泰20年美債、元大美債20年和國泰10Y+金融債等四檔。其中去年12月掛牌的群益ESG投等債20+ETF，短短四個月已追募第六次，受益人數達25.1萬人，今年受益人數增加14萬人最具人氣；其次為國泰20年美債增加超過8萬人。整體債券ETF受益人數增加近50萬人，已經逼近160萬人大關。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，在等待降息期間，投資人除了可以配置長天期美債ETF，追求未來美國聯準會利率政策轉向之後的潛在資本利得外，同時布局信用風險較低的投資等級債ETF，息收表現可期。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民指出，債券價格與利率呈反向走勢， Fed為對抗高通膨，在2022年3月時正式啟動升息循環，隨後一連串的升息幅度，導致債券價格崩跌，目前美國信評A級公司債券正處於歷史少見的大幅折價位置，折價幅度約高達2成，現在正是債券相對便宜的絕佳時機。