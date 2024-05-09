ETF熱賣 保管銀行排名洗牌

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台股ETF今年掀起投資熱潮，資金大量湧入，也讓基金保管銀行的排名大洗牌，華南銀行因是3月熱募兩檔基金的保管行，排名順序由去年的第三名，超車玉山銀行，在首季晉升為第二大基金保管行。

華銀近期新增保管統一台灣高息動能ETF（00939）、元大台灣價值高息ETF（00940），一舉增加逾2,000億元。為守住地位及因應配息型基金投資需求，華銀表示，目前保管約28檔ETF，如投資人同時申辦其SnY數位帳戶並設定為ETF受益分配帳戶，每次配息即可省10元跨行匯款手續費，如果是採月月配息的ETF每年更可省120元。

據信託公會統計，去年底國銀基金保管規模以中信銀行的1.24兆元居冠，其次是玉山銀行8,878億元，華銀以8,397億元位居第三。各銀行積極衝刺下，今年第一季已有三家銀行數字突破兆元，中信銀1.31兆元仍居冠，華銀以1.13兆元躍居第二，玉山銀則以1.02兆元位居第三。

以最新前十大保管銀行來看，公民營銀行各半，公股銀包含華銀、第一銀行、彰化銀行、兆豐銀行、合庫銀行共五家。

華銀主管指出，第一季基金保管規模近1兆1,316億元，其中ETF類型商品保管規模逾8,900億元。保管ETF基金前五大標的分別為元大美國政府20年期債券基金、元大台灣價值高息ETF、元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF、中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF、及統一台灣高息動能ETF。市場預期美國聯準會可望今年開始降息，資金持續進駐長天期債券ETF，也是基金保管規模上升原因之一。

一銀1988年開辦保管業務迄今已逾30年，第一季整體基金保管規模較去年底成長近10％。近年來ETF商品蓬勃發展並成為國人熱門投資工具之一，在市場快速成長之際，一銀保管的國內ETF規模近3,000億元，重點基金、ETF，包含統一黑馬基金、中信越南基金、富邦台灣釆吉50 ETF、國泰台灣5G PLUS ETF、中國信託上游半導體ETF等。

彰銀第一季基金總保管規模較2023年底總規模增加約32％；其中ETF基金總規模約2,475億元，較去年底成長率約76％。