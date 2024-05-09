利空環伺 多重資產基金抗震

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多重資產基金績效表現

近期利空夾擊，除中東地緣政治緊繃外，通膨走勢及美國聯準會升息動向，持續牽動市場投資情緒。法人表示，儘管全球展現韌性，但在多項不確定因素干擾下，波動干擾並存，投資難度有增無減，建議穩健型可透過股債兼具的多重資產基金因應，以減緩投資組合波動，並掌握股債資產輪動契機，及廣納收益來源。

根據CMoney統計至4月30日，以規模較大、超過40億元的產品來看，共計有九檔，近三月和今年來都繳出正報酬，以今年表現來看，表現最佳的是群益潛力收益多重資產基金，累積報酬為11.14％，也是九檔中唯一的一檔報酬突破雙位數，野村多元收益多重資產基金和柏瑞ESG量化多重資產基金分別以6.81％和5.91％位居第二與第三。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，短期部分主要股市先前波段漲幅已大，技術面難免面臨獲利調節壓力，加上聯準會降息時間遞延，中東地緣政治紛擾未解，且企業財報及營運展望也需時間觀察消化，不排除金融市場將整理一段時間，建議透過多重資產策略來因應。

股市可尋求有韌性需求、成長性較佳、企業體質穩健的產業與企業來佈局，包括科技、醫藥、必須消費等可留意，固收資產則可持續關注非投資等級債表現。

安聯投信指出，市場波動提供投資人布局機會，對應利率轉折年，仍建議聚焦在主動式多重資產策略，主軸可放在不同主題的多重資產，核心如收益成長策略、趨勢型如智慧城市等具備成長導向主題，以期掌握不同資產在市場波動、輪動中的各種機會。

對偏好較積極的多重資產策略，利基點包括美國基建投資和就業法案、歐洲綠色協議等全球政策，有助未來幾年向城市投資注入龐大資金，達成降低碳排的目標，也替城市現代化帶來額外的發展動能，短線強勁的走勢可能暫歇，但考量政策週期邁向調整，聯準會預期今年開始降息，這有利成長領域吸引更多關注。