減肥藥助攻 生技股長線有戲

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投資市場除AI熱門主題，同時關注減肥藥的強勁動能，領頭羊諾和諾德、禮來藥廠均繳出亮眼財報，包含安進等潛在競爭者也正加速減肥藥領域的投資。投信法人認為，後市減肥藥題材可望持續熱燒，不妨以定期定額方式布局科技和生技股，參與長線趨勢行情。

根據高盛預估，預計至2030年美國服用減肥藥的肥胖成年人將從目前的約200萬人增加到1,500萬人，這將使減肥藥市場規模從目前約100億美元增加到1,000億美元，因此減肥藥存在龐大商機。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅樂觀看待GLP-1藥物和肥胖治療的前景，同時也看到AI在藥物探索上的潛力，相信AI和機器學習有機會應用於過去被認為「無藥可治」的領域。

富蘭克林證券投顧表示，長期來看，生技股擁有人口高齡化以及隨之而來的龐大醫療支出加持，與其單筆投資，不妨以定期定額且長線投資方式布局，一來可持續投資在長期題材，二來也可避免錯過行情或進場在高點的窘境。

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，生技醫療股去年以來表現落後大盤的情況逐漸改善，尤其檢測相關的生命科學工具、醫療資訊技術股價表現出現反彈，生技股則受到GLP-1藥物研發成果激勵，帶動醫療投資氛圍。

醫療產業股價2023年落後大盤約兩成，創造逢低布局空間，考量財報獲利表現平穩，在股價與基本面短暫背離之後，可望迎來落後補漲買盤青睞。美國估計未來10年整體醫療支出CAGR（年複合成長率）5.4％，占GDP高達19.6％，醫療保險占7.5％、藥品占4.6％、設備占5.5％，長線成長動能奠基於醫療剛性需求，適合納入長期資產配置。

百達生物科技投資團隊表示，2024年市場預期升息觸頂，在三大動能的併購熱潮、監管放寬、關鍵新藥支持下，看好今年併購數量與新藥核准動能再創新高。尤其關注心臟血管代謝、神經內科／神經精神科學、基因藥物，看好今年新興研究持續公布。