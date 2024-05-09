股六債四策略 攻守兼備

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投資市場總是報酬率愈高、風險愈高，長期投資股市報酬率極佳，但中間可能歷經大幅回檔的時期。投信法人統計，1981年至2023年美股、美債以及股六債四等三種投資方式，計算滾動式的五年年化報酬率，股六債四平均報酬近一成，最低報酬率0.6％、仍為正值，凸顯股債平衡配置可兼顧報酬與風險的優勢。

野村投信表示，美股長期走勢震盪向上，只要長期投資，即使遭遇大幅回檔，若能熬過回檔時的陣痛期，回報將十分具吸引力，而透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，亦能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。

美股搭配美債的平衡型基金不僅可以降低股票資產的波動，亦能參與美債殖利率位於高檔所帶來的收益，目前正是極佳的進場時機。

駿利亨德森投資統計，股六債四可以有效地降低資產的波動幅度，根據回測，比較1981年至2023年間美股、美債和股六債四投資組合的滾動5年年化報酬率後，股六債四的投資組合沒有出現負回報，最低的報酬率為0.6％，優於純美股以及純美債；進一步分析各類組合的5年年化報酬率平均值，純美股為11.8％，純美債為7.1％，股六債四則是9.9％居中，表現雖低於純美股，但資產報酬率的波動度亦明顯降低。

瀚亞投信指出，在經濟與獲利展望保持穩健下，風險性資產仍有表現空間，投資人應採多元化布局，建議可布局組合基金，達進可攻、退可守的效益。

富蘭克林華美投信認為，市場不穩定因素充斥，投資難度大幅提升，投資人可採用多重資產配置強化投資組合，透過股債性質兼具的特性，達到隨漲抗跌的投資成效。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭建議，採多重資產基金布局策略，同步掌握股債輪動行情。股票基金方面，核心持股為循環及科技基金，另適度配置價值與非美股票基金；債券基金方面，看好美國20年期以上A級公司債券ETF。