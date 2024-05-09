刷新光信用卡繳稅 優惠方案多

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5月報稅季到來，綜所稅及房屋稅開徵，新光銀行貼近生活、為客著想，針對持有新光信用卡繳稅享免手續費及分期多項優惠、OU數位帳戶繳稅享現金回饋、繳稅信貸推出「新光繳稅貸」使資金靈活周轉等多樣繳稅專案活動，提供更全方位優質金融服務，一次滿足客戶繳稅各項需求，讓客戶簡單刷、享回饋，掌握抗通膨利器。

新光銀行信用卡繳納綜所稅今年提供三項優惠，包括免手續費、不限金額可分期3期、6期0利率及刷鼎鑽財富無限卡或無限卡繳稅且一次付清，享單筆滿額100萬元回饋新光三越禮券2千元、單筆滿500萬元回饋新光三越禮券1萬5千元、單筆滿1,000萬元回饋新光三越禮券3萬元。

此外，繳納房屋稅亦享有免手續費及不限金額分期3期、6期0利率優惠；若有繳稅額度需求的卡友，新光銀行提醒，可提早檢視信用卡額度及確認應繳稅額，若稅款金額超過信用卡可用額度，可在繳稅前至新光銀行官網申請信用卡額度調整，但臨時調高之額度無法享有分期優惠，建議備好相關財力文件申請永久調高額度最方便。

在數位繳稅方面，OU數位帳戶繳稅享現金回饋，不論OU新舊用戶均可參與，繳稅期間5月31日前，平均往來總資產高於基準日6萬元以上，並使用OU數位存款帳戶或新光銀行信用卡繳納綜所稅，即可獲得200元現金回饋；此外，首次設定OU數存帳戶設定自動扣繳新光信用卡費及完成繳納綜所稅，還可享有OU加碼抽的抽獎機會，好禮包含iPhone 15 Pro、Galaxy Z Flip5、刷卡金5,000元等大獎，讓納稅人在繳稅的同時還有機會獲得小確幸。

針對有資金周轉需求的用戶，「新光繳稅貸」提供二段式利率方案，前3期優惠利率最低0.68％起，最高可貸額度600萬元，還款期間最長7年，免擔保、免保人，申辦方式超便利，民眾可使用手機輕鬆完成線上申辦，快速取得資金，更多活動詳情可至新光銀行官網查詢。