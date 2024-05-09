安永分享移轉訂價查核實務

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進入112年度營利事業所得稅結算申報季節，達一定門檻企業依法令規定需申報關係企業交易，以及備妥移轉訂價三層文據。安永聯合會計師事務所8日舉辦網路研討會，探討關係企業交易申報、移轉訂價相關文件編製注意事項，分享移轉訂價查核實務以及針對BEPS最新動態進行更新。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務資深經理龔宣穎指出，企業編製移轉訂價報告時，應留意需個別分析的個體及交易，例如服務交易或進貨交易，加總金額超過新臺幣1,000萬元以上，且同一對象超過500萬元以上，都應進行個別分析。

龔宣穎提醒企業，目前稅局針對一次性移轉訂價調整的查核，會詳細審查受控交易，要求說明影響訂價調整因素，屬貨物進口價格調整案件是否已按規定進行辦理，並要求提示相關憑證。其次，針對服務提供，須留意合約內容與所提供交易一致，也會注意公司是否將所有成本進行合理的成本加成。針對不同關係企業交易分析，應以個別交易為基礎，採合適測試方法，若進行多種受控交易或同時從事受控交易與非受控交易，應依規定將要評估的受控交易財務資訊拆分，進行個別測試。

企業管理階層於年度中要定期檢視集團個體損益，若發現異常，及早透過訂價政策，調整降低風險；編製三層文據時，留意與財務報表、申報書表、交易合約等是否一致。若交易存在不確定性，且交易對手國與我國有租稅協定，可考慮向稅局提雙邊預先訂價協議（APA）申請，避免重複課稅風險。