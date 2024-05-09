4mula推青春保鮮組 寵愛母親

媽咪們用一生的青春健康康換得我們的成長茁壯，然而隨著我們的意氣風發，她們的能量卻漸漸耗盡。母親節對她們而言比較像是個熱鬧的社會習俗，有一股在這一天接受子女的安排才是個好媽媽的社會壓力，對總默默付出、不愛居功的她們而言，以她們之名的花費是不自在的，只要是我們覺得好，再多無奈媽咪都會忍著。

知名保養品牌4mula推出母親節特惠組合「為青春保鮮組合」有極淨潔膚蜜、經典精華液、荳荳安瓶、輕透白皙活妍乳原價6,520元，現正特惠4,990元，還有「母女變閨蜜組合」極淨潔膚蜜、經典精華液、礦植活膚泥、大荳荳安瓶、輕透白皙活妍乳組合原價23,530元，特價18,360元，寵愛媽咪用愛陪伴，就用最好的保養品，4mula呵護媽咪春夏保養。

4mula指出，媽咪們對我們真心的期盼真的很簡單，不過是「平安、健康、快樂、陪伴」，前面三個是她們對我們終生的祝福，最後一個是她們心中說不出口的期盼，只因為不想成為我們追求夢想的牽絆，就像我們的大地之母，地球，孕育我們人類的母親，和我們的媽咪一樣，隨著我們的成長茁壯而慢慢的燃盡自己的能量，您有聽到她在默默哭嗎？今年母親節邀請您用上最好的天然保養品帶上媽咪，一起Go Green！ Live Green，陪伴媽咪就用4mula過一個不一樣的母親節。