美思CEO林思妤 深耕泰國房產

說到泰國地產，無人不曉的業界風雲人物美思國際房地產CEO Maggie林思妤，因為本身是泰籍也是台灣媳婦，從事泰國房地產深耕數十年，算是台灣最早期進入泰國房產的業者，除了畢業泰國大學第一志願，商業管理學學士朱拉隆功大學、還是澳洲新南威爾士州查爾斯特大學國際商務學碩士高材生，更是台灣第一個開發泰國地產的專業經理人，更是不少台灣、泰國不動產的資深顧問、懂法規、會計、市場經營、不管是工業、買房、投資，更是專家！她比起一般仲介，更了解台灣人要的泰國物件要如何挑選，不少台商要買飯店、土地、廠房，她是市場上唯一能夠處理不動產和商業不動產、工業不動產的國際地產專家，更是台灣跟泰國企業連結的重要橋梁。

過去她在泰國和台灣從事廣告高階主管多年，曾服務不少國際大品牌公司，嫁來台灣後更從事黃金飾品設計買賣，凡事親力親為的她，早起創業初期更南下一一拜訪廠商，就是這樣的精神，她從很早就看到泰國房產的商機，後來轉行從事泰國房產投資，她除了有專業思維，更有優化細膩的服務，舉凡海外置產購屋的法務、驗屋、代管都能一條龍包辦，也提醒投資者相關的細節，讓每一個在泰國買房的客人都好像多認識一位家人。

「沒有最好，只有更好」是Maggie林思妤對自己做事的指標，她創辦的「美思國際地產」更被客戶讚譽「泰國房產在台第一品牌」。