潤康長期照護 提供愛與專業服務

潤康長期照護有限公司執行長施凱鈞有著「長照先生」稱號，他從藥師身分開始斜槓，進入長照領域，看見人生百態，更透過「跨專業」合作與各種專業背景的醫事人員共同合作，在長期照護的各個面向提供專業服務，長照工作不僅涉及日常照顧與護理，更包括提供心理支持、健康管理與生活質量的提升。

施凱鈞認為，長照議題可以從年輕人市場入手，教育年輕人掌握長照知識以及對大環境的認知，以期在未來創造「自立支援、社區共榮」的大環境；對於弱勢族群，更需要創造專業的服務以及無障礙友善的環境，面對現今社會的「老了沒人顧」的困境，建立長照生態圈是未來最重要的核心價值。透過人與人之間傳遞愛與關懷，以善良的風氣構築出共榮社會，期盼在與各界的公益團體以及企業合作，發掘更多弱勢族群的需求。

在和家裡獨居長輩相處的過程中，施凱鈞了解到「意外是不可預測的」，銀髮族無論是日常飲食、身體狀況、起居作息等，都需要仔細地被照顧到，但是最重要的仍是需要有人常伴在側，避免憾事發生。因此，他毅然決然地放棄穩定的藥師工作，投身於長照事業，目前擔任潤康長期照護有限公司的執行長。施凱鈞說，「其實長照產業是一個很有前景的產業，尤其隨著社會高齡化的加劇，長照需求將會持續增長。」他的故事是許多人投身長照產業的縮影，以愛心與專業，將藥師的知識投身到長照議題，更媒合公益資源幫助弱勢者享受即時需要的照顧資源。

一個人做僅是杯水車薪，施凱鈞希望以滴水之力，擴散出漣漪效應，他以年輕族群的角度，積極利用自媒體「長照先生」推廣長照知識和服務，希望吸引更多年輕人加入這個行業。未來長照服務需求將顯著增加，但投入的人力成長速度還沒有辦法因應高齡者老化的速度，故因應人力不足的問題，長照產業開始引入AI技術和電子化系統，如智能尿布和防跌裝置，以提高服務效率和品質並降低人工成本。