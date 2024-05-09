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安謀營收佳 惟市場優財測 盤後股價跌10％

安謀公布2024財年第四季財報，儘管表現全面超預期，然而2025財年財測僅略高於市場預期，盤後股價跌幅一度達10％。圖／美聯社
安謀公布2024財年第四季財報，儘管表現全面超預期，然而2025財年財測僅略高於市場預期，盤後股價跌幅一度達10％。圖／美聯社

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全球矽智財（IP）大廠Arm（安謀）公布2024財年第四季（2024年1-3月）財報，儘管表現全面超預期，然而2025財年財測僅略高於市場預期，盤後股價跌幅一度達10％。

回顧第四財季，Arm合併營收年增47％至9.28億美元再創新高，調整後淨利3.91億美元，均優於市場預期；其中，權利金（Royalty）收入達5.14億美元，年增37％，授權金（License）收入成長6成至4.14億美元，均締新高紀錄。

2024財年合併營收更首次突破30億美元，達32.33億美元、年增21％，全面超越公司預估之31.8億美元。對於本季度財測，Arm預估2025財年第一季營收為8.75億至9.25億美元，區間中點小幅高於市場預期之8.68億美元。

對2025財年合併營收區間介於38-41億美元、年增中位數達26％；儘管成長動能延續，不過僅略高於市場預期。盤後Arm股價一度跌超10％、龐大賣壓出籠，市場一方面對估值進行調整、另外，亦對AI支出熱潮放緩感到擔憂。

Arm為全球晶片設計IP供應商，透過授權其核心架構和矽智財賺取權利金及授權金。Arm執行長 Rene Haas表示，人工智慧正推動對Arm技術需求強勁成長，新一代Arm v9架構日漸普及，也將拉動營收持續增長；在AI時代的新一輪軍備競賽中，科技巨頭對AI晶片需求暴漲，勢必持續挹注Arm營運。

Rene Haas強調，「從雲端到邊緣設備、從GPT到Llama的所有人工智慧模型，都依賴並在Arm運算平台上運行；隨著這些模型變得更大、更智慧，它們對更多運算能力和更高能效的要求只能透過Arm來實現。」

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