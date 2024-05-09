道瓊連6紅 英特爾中箭摔逾2％

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美股投資人持續關注美企業績以及聯準會官員談話，美債殖利率攀升，華爾街股市8日低開後走勢分歧，道瓊工業指數盤初下跌65點，早盤轉漲後維持漲勢，午盤刷新當日高點，一度揚升210點，終場仍收高，為連續6個交易日收紅，標普500指數早盤和午盤均轉漲，收盤持平，那斯達克指數則連兩個交易日收黑。

道瓊工業指數上漲172.13點，或0.44％，收39,056.39點；標普500指數下跌0.03點，或0％，收5,187.67點；那斯達克指數下滑29.80點，或0.18％，收16,302.76點；費城半導體指數小漲5.50點，或0.12％，收4,790.38點。

政經方面，本周多位聯準會官員發表觀點，波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）8日表示，為確保通膨穩步走向2％目標，經濟放緩絕對是必要的，但今年以來尚未看到通膨進一步回落的現象，尤其就業市場強勁，提振了消費支出，在對通膨減緩有更多信心以前，當局應維持利率穩定，不過柯林斯並未針對降息時間點提供預測。

另外，紐約聯準銀行官員沛里（Roberto Perli）8日指出，聯準會放慢縮表步伐此一決策具有重要意義，不僅決策者有更多時間來評估市場狀況的變化，也讓流動性有機會在銀行體系內重新分配，相信縮表可以繼續平穩有序地推進。

聯儲局理事庫克（Lisa Cook）亦表示，近期美國國債市場流動性在一定程度上偏低，但美債市場仍然功能良好。

債市方面，美國財政部標售420億美元的10年期公債，得標利率高於預發行利率，顯示需求疲軟，標售結果公布後，10年期美公價格保持跌勢，殖利率逼近日內高位，最多升3.9個基點，報4.5％，對利率較敏感的2年期美債殖率則增加1.9個基點至4.847％。

地緣政治方面，此前傳出拜登政府取消高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）向華為銷售晶片的許可證，美國商務部也證實，確實已撤銷部分美企的許可，不過並未對此透露具體細節。

短影音平台TikTok及其母公司字節跳動於8日發布聲明，向美國聯邦法院提起訴訟，要求美國法院裁定美國總統拜登4月簽署的TikTo 禁令違憲，並阻止執行。

個股方面，在美國商務部證實取消晶片銷售許可證後，英特爾釋出最新聲明，預估第二季營收將保持在先前發布的125億至135億美元預測區間，不過將低於指引區間的中位數，被視為是受晶片限制影響的跡象。消息拖累英特爾8日收低2.22％，收報每股30.00美元。

外媒8日引述消息人士報導稱，美國司法部正在調查特斯拉是否在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資人和消費者，恐涉嫌觸犯證券或電信詐欺罪。特斯拉周三盤初曾跌4.3％，早盤跌幅收窄到2％以內，終場下滑1.74％，連跌兩日，收報每股174.72美元。

龍頭科技股8日漲跌互見，Meta攀升4.36美元，漲幅0.93％，收報472.60美元；微軟上揚1.20美元，漲幅0.29％，收在410.54美元；蘋果揚升0.34美元，漲幅0.19％，收報182.74美元；Google下滑1.82美元，跌幅1.05％，收報171.16美元；亞馬遜挫跌0.76美元，跌幅0.40％，收在188.00美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲2.49美元，漲幅1.76％，收報143.60美元；日月光ADR揚升0.05美元，漲幅0.48％，收在10.44美元；聯電ADR上揚0.05美元，漲幅0.63％，以8.00美元作收。