5／9盤前》軋空行情爆發！法人點名16檔再漲一波 大同、中信金都上榜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●520總統就職典禮行情先發威，台股8日由政策概念股重電與綠能吸人氣，AI台積電、聯發科、廣達等帶頭衝，內外資齊力拚作多，加權指數逆轉勝，終場黑翻紅上漲46點收20,700點，連四漲，靠攏歷史高點20,883，迎520行情有望上看21,000點。

康和證券投資總監廖繼弘說，那斯達克指數、費半指數7日拉回，輝達、微軟及台積電ADR下跌，主要亞股8日因日圓走貶而偏跌，台股一度拉回下跌106點，但台積電及AI伺服器相關個股撐盤，重電及綠能個股整理後轉強，金融股開低走高尾盤翻紅，終場加權指數在台積電拉尾盤下由黑翻紅收20,700點，距歷史高點20,883點一步之遙。

●台股8日黑翻紅，尾盤更靠台積電（2330）、聯發科（2454）奮力一拉，站上20,700關卡，向上挑戰歷史新高意圖濃烈，5月以來行情高檔震盪向上，市場看空也悄悄集結，統計至5月7日借券賣出餘額達到1,237萬張，創下歷史新高水位。法人表示，借券賣出餘額增加多、股價卻逆勢上漲的個股，有中信金（2891）、興富發（2542）、大同（2371）等16檔，遭軋空並有機會認錯回補及進一步推升行情。

●美股投資人持續關注美企業績以及聯準會官員談話，美債殖利率攀升，華爾街股市8日低開後走勢分歧，道瓊工業指數盤初下跌65點，早盤轉漲後維持漲勢，午盤刷新當日高點，一度揚升210點，終場仍收高，為連續6個交易日收紅，標普500指數早盤和午盤均轉漲，收盤持平，那斯達克指數則連兩個交易日收黑。

道瓊工業指數上漲172.13點，或0.44％，收39,056.39點；標普500指數下跌0.03點，或0％，收5,187.67點；那斯達克指數下滑29.80點，或0.18％，收16,302.76點；費城半導體指數小漲5.50點，或0.12％，收4,790.38點。

●市場仍是預估美國下半年可望降息，近期美股重回上升趨勢，那斯達克、費城半導體等都站回所有均線，美股龍頭科技股陸續回到多頭格局。公股銀看好台股520行情本周已開始啟動，預估近期有望挑戰指數前高20,883點，再創歷史新高。

公股銀持續看好台股大盤，這波台股自去年10月低點的15,975.91點，上漲至今年4月，最高來到20,883.69點，大漲4,907.78點，當時就分析底部在19,000點附近。大盤4月19日跌至19,291點就回穩，公股銀跌至近2萬點時即逢低加碼，評估已回到原來的上漲趨勢，現在更有520行情可期待，初步目標看向21,000點。

●摩根士丹利證券指出，ARM架構的CPU供應商高通、輝達、聯發科推出整合度與功耗效率更高的晶片，Windows AI PC趨勢將使全球PC半導體供應鏈重新洗牌，台廠以半導體權值雙雄台積電、聯發科最受惠，推測合理股價進一步調高至928元與1,388元。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，大摩全球PC硬體團隊預期，AI PC的滲透率自2025年將會急速拉升，Windows on Arm（WoA）架構的PC因耗電較低，會是整個AI PC發展的關鍵成長引擎，估計滲透率從2024年的8％跳升至2025、2026年的30％與50％。

●資通視聽產品獨好，4月出口訂單「綠肥紅瘦」。財政部公布4月出口貿易統計，金額為374.8億美元，年增率4.3％，雖低於原預期值，仍創下歷年同月次高的紀錄，累計前4個月出口1478.1億美元，年增率10.6％。

●蘋果發表新款iPad產品，發表兩款iPad Pro，皆內建最新M4晶片且比上一代更輕薄，摩根士丹利證券看好，iPad產品今年出貨可望年增5％，台系蘋果供應鏈將會受惠，其中，瑞儀、GIS-KY營收超過一半與iPad產品相關，為各供應鏈廠商之最。

根據外資估計，iPad相關供應鏈廠商中，占其營收比重在雙位數百分點以上者有：GIS-KY、瑞儀、台郡、臻鼎-KY、仁寶、譜瑞-KY等，其中，前二者營收比重都在5成以上。

●矽智財公司力旺今年改選董事，候選人名單飄來濃濃「台積電」氣息，包含台積電董事曾繁城、前台積電研發副總孫元成首次入列。董事長徐清祥表示，新提名董事對公司經營策略、技術合作，多有助益。

●台塑8日董事會通過，依與日本德山株式會社成立台塑德山精密化學公司（台塑德山）的合資契約約定，辦理台灣德亞瑪併入台塑德山作業，全力搶進高純度異丙醇（IPA）、顯影液（TMAH）等有機化學品製造銷售，全力衝刺台灣半導體特化事業。未來德亞瑪也將與台塑德山進行資源整合，放大新產能。

●ASIC（客製化晶片）廠商世芯-KY公布4月合併營收40.13億元，年增53.91％、月增3.26％，再創歷史新高紀錄；受惠北美雲端服務供應商（CSP）大客戶及IDM（整合元件）客戶出貨動能無虞，且在CoWoS產能的分配上亦已確定，世芯-KY指出，第二、三季營運連續季增展望無虞；法人也看好世芯今年業績成長，由AI應用帶動相關運算需求維持強勁。

●AI業績火熱，緯創寫最旺4月，單月營收726.43億元，年增17％，累計前四月營收衝高至3108.71億元，年增13.4％，也登同期新高；緯穎4月營收亦寫下同期新高，達219.63億元，年增20.8％，累計1到4月營收達915.91億元，年減0.88％，則居歷史次高表現。

●揮別首季獲利季減3成，每股稅後純益（EPS）2.22元創下2020年首季新低的陰霾，靠著車用被動元件和AI伺服器電源出貨挹注，台達電4月營收回神，成功以335.38億元寫下歷年同期新高，另累計前四月營收1,248.36億元，也同步攀頂，從而讓「第二季會比首季好得多，下半年也會優於上半年」的預期，多了幾分勝算。

●元大金控8日公告4月自結獲利，單月稅後淨利30.53億元，是目前十家已公告獲利金控中的單月第二名，累計前四月稅後純益達122.88億元，是第五家累計獲利破百億的金控，每股稅後純益（EPS）達0.97元

●台灣經濟回溫、失業率維持低點、通膨可控下，惠譽信評表示，儘管美國和大陸等主要貿易夥伴的經濟有所放緩，但台灣穩定的銀行經營環境，仍將支撐民營銀行財務表現和評級，因此將台灣民營銀行經營環境得分，從a上升到aa。

亦即相對穩定經營環境，加上預期2025年中央銀行可望降息1碼（0.25個百分點），人均GDP可望上升到3.5萬美元，及各民營銀行積極強化財務結構等因素，預期都可讓台灣的民營銀行資產品質不至惡化，即逾放率不會大幅攀升，吃掉獲利。

●台驊控股今年海、空、陸、鐵四大事業群同步走出營運谷底喊衝，帶動首季營收寫近五季新高，加上利息、匯兌收益挹注，稅後純益2.89億元、年增近1成，每股稅後純益（EPS）達1.88元；4月在空運事業月增四成下，營收達19.77億元、月增18.05％、年增79.5％，創2022年9月以來單月新高。

展望第二季，台驊預估大陸五一長假後，發貨量將快速回升。紅海事件帶動歐、美線海運價格較去年翻倍漲，全球終端零售開始重建庫存需求，本周歐洲線運價約3,800～4,000美元，美西線約4,100～4,300美元，美東線約5,300～5,400美元，訂艙滿至5月底。

●長榮航空、長榮海運營運齊旺！長榮航總經理孫嘉明8日表示，貨運需求很熱，上半年淡季不淡，下半年傳統上本就優於上半年，整體客運、貨運今年旺一整年；長榮則是受惠價量齊揚，4月合併營收繳出年月雙增的好成績。

價量催油門，長榮8日公告4月合併營收達318.14億元，是連續三個月維持在300億元之上，月增5.63％，年增42.43％，創2022年12月以來16個月來新高。長榮前四月合併營收1,204.52億元，年增35.09％。

●又一歐洲國家央行搶在美國聯準會（Fed）之前降息！為拯救陷入衰退泥淖的經濟，瑞典央行（Riksbank）8日宣布調降基準利率1碼，係8年多來首度寬鬆貨幣，並預告下半年還要再降。

Riksbank成為繼瑞士央行之後，第二家在疫後通膨飆升後，啟動寬鬆循環的已開發經濟體央行。瑞士央行3月率先進富國之先開降息第一槍，歐洲央行暗示6月政策會議跟進。

●根據區塊鏈分析公司Chainalysis報告顯示，在2022年7月至2023年6月間，中歐、北歐和西歐（CNWE）的加密貨幣交易量占全球17.6％，為全球第二大加密貨幣經濟體，僅次於北美，顯示歐洲投資人成為幣圈的領導勢力，對加密貨幣的興趣預料持續增加。

●美國財經雜誌《全球金融》（Global Finance）公布「2024年全球最富裕國家」排行榜顯示，盧森堡擊敗各國、榮登最富國寶座。值得注意的是，台灣以人均國內生產毛額（GDP）7萬6,858美元名列第14名，排名勝過中國大陸、韓國與日本。

●科技巨頭微軟將投入33億美元鉅資，在美國威斯康辛州的鴻海舊址打造人工智慧（AI）資料中心，美國總統拜登將親自前往當地參訪。同時，白宮特別點名上屆政府對同一塊地的投資承諾跳票，顯見大選前的煙硝味十足。

白宮在8日的聲明中宣布，微軟預計在威斯康辛州的拉辛郡（Racine County）打造全新AI資料中心，預估將為當地創造2,300個建築職位，以及2,000個永久性工作機會。

●近期市場對於大陸降準降息的討論再度升溫。大陸官媒中國證券報8日頭版文章指出，降準可提供穩定的中長期流動性，第二季實施機率較高。而擇機降息則可進一步降低實體經濟融資成本，助力營造良好的貨幣金融環境。

●金控旗下壽險公司，今年多家規劃或已完成增資，包含第一金人壽增資5億元、台新人壽增資30億元、及臺銀人壽增資40億元，新光人壽今年除已完成的70億元現增外，仍規畫再增資125億元，加上發債80億元，另外如國泰人壽、富邦人壽則是發次債強化資本。

●受惠全球股債雙漲，38家投信2023年獲利達138億元，創史上新高、年增率達29％，排名前二名的元大、國泰投信今年首季獲利續強，分別達8.2億元、5.8億元，年增率各45％、53％。法人分析，去年在股債雙漲的環境下，是主動式、被動式基金、國內外產品線完整的投信出線的主因。

根據各家財報顯示，去年稅後淨利前十大與2022年一樣，元大投信以25.5億元拿下龍頭寶座，國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億元分居二、三名，野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名，群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。

●佳世達8日舉行法說會，董事長陳其宏表示，產業庫存效應遞延，網通產業衰退、工業電腦也修正，從去年下半年到今年第一季都處於谷底。不過後續展望轉趨樂觀，第一季低點已經過去，第二季能見度不錯，醫療事業、資訊產品持續成長，工業電腦、AIoT、網通會逐季恢復，今年營運可望逐季成長。

●宏碁集團旗下IPO子公司4月營收動能同步走升，包括建碁、展碁國際、倚天酷碁─創、海柏特及宏碁智醫等，繼第一季展現成長動能後，步入第二季初始、亦皆有雙位數年增的業績表現。

●受惠低價庫存效益發酵，記憶體模組大廠威剛第一季毛利率26.43％、營業利益15.47億元，同步改寫單季歷史高點，稅後純益年暴增17倍，每股稅後純益（EPS）3.62元，也登上近11個季度以來高點。

在記憶體景氣上升格局下，威剛預期，2024年本業獲利將大步走揚，全年度營運績效與毛利率將挑戰新猷。

●力積電與SBI控股在日本宮城縣將合建新廠，日前SBI控股會長北尾吉孝透露有意將新廠生產時間提前1年，近日宮城縣知事村井嘉浩也表示，將優先考慮他們的意向並展開因應，對此，力積電表示，對建廠是否提前沒有評論，但力積電未來對該廠提供技術援助將全力協助。

●歐盟委員會對原產於印尼的不銹鋼冷軋板材擴大課徵反傾銷與反補貼關稅，將台灣、越南、土耳其等國的進口材料也列入，不過台灣六家業者燁聯、唐榮等不銹鋼大廠獲得豁免，有望受惠。

不銹鋼廠高層指出，台灣出口歐盟本來就依據配額規定接單，豁免後台灣、越南、土耳其業者在出口接單上，較不會做價格的惡性競爭。

●全家便利商店8日公布第一季財報，合併營收248.8億元、年增7.57％，稅後純益2.6億元、年增32.1％，每股稅後純益（EPS）達1.17元，較去年同期增加0.29元。

●新潤興業位於台北市北士科園區「士科大院」8日正式公開，總銷120多億元，可分回金額達77億元。新潤興業董事長郭長庚表示，這是新洲美段的「首發案」，為符合客戶購買能力，推出優惠付款方案，預計2027年後完工入帳；新潤副總經理蔣秀婷表示，今年新潤可望有五大案完工，總銷達132.5億元，其中部分新案可能跨年度在2025年交屋認列，看好新潤今年業績表現。

●台中首座捷運共構宅「冠德文心綻」8日舉辦標售開標，釋出10樓至26樓共12戶物件，面積在35至52坪間，所有標的均配備車位，共吸引20封有效標單參與投標，最後成功標脫9戶，標脫率75％，標脫單價在50萬至60萬元間，整體溢價率約9.2％、最高溢價率22.6％，為中市府進帳約2.4億元。值得一提的是，本次捷運宅的買家全數為自然人，無任何法人參與投標。

●墨西哥接連對大陸進口的螺絲課徵臨時反傾銷稅，有利台灣螺絲業者出口接單。台灣螺絲業者研判，少了大陸產品的低價競爭，台灣螺絲外銷墨國價格應能維持在可接受的水準，出口總值可望回升，對於螺絲業者來說也有幫助。

●營建股第一季財報彼消我長，名軒受惠大案交屋挹注，單季營收19.06億元，稅後純益5.23億元、年增3.4倍，每股稅後純益（EPS）達1.43元。華固因完工入帳空窗，單季每股小虧0.27元，長虹EPS也下降至0.3元，達麗為0.04元。

●搭載輝達超級晶片GB200的伺服器將於年底量產，伺服器導軌大廠川湖（2059）看好，以行業內累積二十年實力，將在GB200全新架構伺服器中占有重要位置，隨現有H100、B100、B200高U數架構往下延伸，GB200年底起跑，川湖於整體AI、GB200伺服器的滲透率可望雙雙超越50％。

川湖第一季財報業內、業外皆美，川湖首季獲利年增202.8％、季增152.18％，EPS逾一個股本達14.55元。

●台股8日開低震盪走揚，台指期與台積電合力猛拉，收盤指數站上20,700點，蓄勢迎20,883點歷史新高，台積電（2330）、廣達（2382）及中華電（2412）等13檔獲外資大敲，日K收紅長棒，扮演多頭穩盤功臣。

●月月配台股科技高息ETF再添新選擇！全新一代、規格升級有感的台股科技高息ETF-群益科技高息成長（00946）9日於證交所掛牌上市，此檔ETF在成分股篩選上，透過獲利成長性、外資認同度、高息三大因子層層過濾，精選優質台灣科技高息股，提供大眾掌握科技股成長行情之虞，也能夠順勢建立月月現金流，00946發行價格為10元，上市後的入手價格也相較大多數台股ETF更為友善，規格堪稱月配科技高息ETF最進化，能否複製00929成功經驗備受關注。

●水冷散熱發威，再加上業外得利，散熱模組大廠雙鴻（3324）雖然第一季營收下滑，但獲利卻逆勢增，且以年增逾4成之姿，繳出歷年同期新高的成績單，單季每股稅後純益4.51元，也寫下歷史第三高。

雙鴻雖然第一季營收走弱，但4月營收已見到回溫達12.16億元，較2023年同期的8.62億元，大幅年增41.09％，亦較上月11.37億元，成長6.95％，並寫下歷年同期新高，另累計前四月營收為43.65億元，亦較2023年同期的41.4億元，成長5.44％，順利重返正成長。

●美中角力持續、延伸至科技戰場。除半導體外，通訊領域美商Skyworks也出手，狀告陸廠康希通信侵權，據康希通訊公告表示，Skyworks主張該公司侵犯多達五項專利，擬向該公司求償損失之3倍；儘管尚未收到美國司法機關之起訴書，然康希通訊強調，專利具有地域性、銷售市場以大中華區為主。然供應鏈挪移，台系射頻IC業者立積（4968）將有望迎來轉單。

立積於2024年第一季轉虧為盈，毛利率更攀升回近六季高點；4月營收同創25個月來新高，營運回到正常軌道。在去中化趨勢之下，將有望迎來預期之外訂單，為營運動能再添柴火。

●玉晶光（3406）8日公布4月營收18.76億元，月減4.31％，但和2023年同期相比大幅增加142.64％，創下同期新高紀錄；2024年前四個月累計營收為71.13億元，年增73.48％。

展望第二季，玉晶光指出，第二季是傳統淡季，營收會略為下滑，待第三季新機量產後，營收規模將有機會提高。

●聯強（2347）營運表現淡季不淡，4月營收307億元，延續2024年以來的上揚趨勢，年增11％，為歷年同期次高。聯強累計前四月營收1,344億元，續創同期新高，較2023年成長16％。

●機殼廠晟銘電（3013）公告4月營收，在AI伺服器激勵之下，單月營收以8.24億元飆單月新高，不僅連續第二個月繳年、月雙增營收成績單，年增幅擴大至近8成，由於客戶AI晶片缺料紓解，晟銘電5月營收仍看升。

此外，晟銘電也公告第一季財報，毛利率、營益率達14.23％、4.37％，雙率較2023年同期雙升，加上業外獲利挹注2,966萬元，推升晟銘電第一季稅後純益7,594萬元，年增203.76％、季增8.49％，每股稅後純益0.39元，為14年來最強第一季財報。

●定穎投控（3715）召開法說，儘管受季度降價影響，第一季毛利率下滑，惟定穎看好本季接單優於上季，且HDI滿載、多層板稼動率升至90％～95％，對獲利仍正向看待。

●玻陶族群受惠營建市場今年來需求旺盛帶動，首季財報紛紛繳出亮眼成績，凱撒衛（1817）首季稅後純益大增逾1倍，EPS達0.93元，創上市以來同期新高；中釉（1809）第一季EPS達0.11元，也創近八年同期新高。

●在去年底擴充紙機投入量產、消費回暖、高利潤產品發力帶動下，民生消費紙品業者永豐實（6790）首季獲利大幅提升，營業利益大增116.5％突破3億元，帶動獲利倍增、每股盈餘達到0.93元，創近三年同期新高。

永豐實第一季營收26億元、年增4.5％，營業毛利6.9億元、年增35％，營業利益3.1億元，稅後純益2.49億元、年增112.5％，EPS達0.93元。

●保瑞（6472）受惠併購美國USL併入業績，加上胃食道逆流藥品市場競爭態勢回穩，4月合併營收16.43億元、年增逾8成、月增118％，創下近14個月以來新高。累計前四月營收45億元，年衰退20.96％。

●匯兌利益挹注，程泰（1583）、亞崴（1530）、 百德（4563）、瀧澤科（6609）等工具機廠第一季財報都獲利，百德第一季每股稅後純益（EPS）達0.87元，創同期新高。程泰董事長楊德華8日表示，第一季是今年營運谷底，程泰及亞崴第二季起營運將逐季好轉。

●AI熱潮激起國內科技大廠持續擴大布局，而建廠工程增加預拌混凝土需求，國產建材（2504）業績受惠，自結4月營收15.44億元、年增9.57％，累計前四月營收60.52億元，創同期新高。

●汽車輪圈廠巧新科技（1563）配合股票上市前辦理公開申購4,050張，7日公開抽籤，此次公開申購共計吸引逾24.54萬筆，申購過程中凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％。巧新表示，依7日興櫃收盤參考價格88.8元計，中籤人等於現賺26.86％。巧新股票將於13日以每股70元掛牌上市。

巧新第一季合併營收19.54億元，營業毛利率27％、營業利益率14％、營業淨利2.72億元、稅後純益2.49億元，獲利達成去年度的近41％，EPS達1.17元。

●平和環保（6771）創新板初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業8日完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣1,700張，最低得標價格為65元，最高得標價格為75元，各得標單之價格及其數量加權平均價格為68.66元，為最低競價拍賣承銷價格的1.44倍。平和環保預計5月17日於創新板掛牌上市，承銷價格為55元。

●受惠客戶缺料問題緩解恢復正常拉貨，IKKA-KY（2250）第一季稅後純益4,590.7萬元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）達1.53元，若排除日圓貶值匯兌因素，單季稅後純益更可達5,000萬元，EPS接近1.7元。

●亞洲光學（3019）8日舉辦法說會，公布第一季營收為42.88億元，年增12％，每股稅後純益（EPS）為0.4元。展望第二季，董事長賴以仁表示，會持續聚焦三大發展契機。

●亞泰金屬（6727）8日公布2024年第一季合併營收達3.67億元，年增7％，創近六季度營收新高，第一季稅後純益4,507萬元、年增48.62％，第一季每股稅後純益（EPS）達1.82元，年增41.09％。

●電池模組廠新普（6121）公布第一季財報，合併營收175.82億元、年減8.9％，稅後純益10.58億元、年減14.9％，每股稅後純益5.72元，寫下16個季度以來的低點。隨著大客戶第二季新品上市，新普營運可望反彈，預期第一季是今年谷底，營運可望逐季增長。（中性看待）

●欣興（3037）公告4月營收，在AI滲透率比重持續爬升之下，單月營收以93.62億元，登15個月新高紀錄，年增率擴大至二位數，達11.9％，欣興今年調高資本支出之外，也上修第二季營運展望，估挑戰持平至小幅成長。

●小資族、散戶資金持續擁抱台股，成為台股指數不斷攻堅、創高的助力。臺灣證券交易所8日公布，4月證券商承作的定期定額投資金額再衝高至124.57億元，持續突破3月的118.22億元的新紀錄。

●今年來股票初次募股（IPO）大爆發，據統計到5月8日止，掛牌上市家數已有十家，有成精密（4949）9日以每股24元上市，再加上巧新（1563）等五家公司將陸續於5月下旬登板，則在今年短短五個月之內，掛牌上市家數就達到16家，將創下近年來罕見的IPO熱絡景況。

●綠界科技（6763）股票將1拆為10，股價應聲攻上漲停426元，股票分割真是股價萬靈丹？法人認為，股票分割最大的優點是，伴隨股價降低可降低投資門檻，吸引更多投資人買盤進駐，增加股票流動性，但股價反應的是公司基本面，公司獲利好才是推升股價最大助力。

●櫃買中心表示，證交法第43條之1第1項大量取得股份申報新制自10日起上路，請持股超過5％的上櫃、興櫃公司股東注意申報規定證券交易法第43條之1第1項大量取得股份之申報門檻，從取得已發行股份總額超過10％調降至5％。

利空因子：

●4月美元超強，新台幣當月狂貶5.52角，貶幅1.69％，月線收連四黑，有效匯率指數明顯下滑。據台北外匯市場發展基金會統計，4月新台幣名目有效匯率指數（NEER）及實質有效匯率指數（REER）分別降至100.73及102.8，NEER降至近五個月最低，尤其REER更是近15個月新低。

據央行統計，4月美元指數升值1.66％，非美貨幣除澳幣及人民幣，其餘全部跌趴。匯銀主管分析，4月市場利空夾殺，除反映美國降息延後，中東局勢也加深美元避險行情。新台幣續貶且貶幅僅次於日圓及韓元，相較加幣、瑞郎、歐元、英鎊等主要幣別貶更兇，反映在有效匯率指數NEER、REER維持下修。

●面對日圓跌跌不休，日本銀行（央行）總裁植田和男8日表示，若是日圓走勢嚴重影響通膨，日銀可能祭出貨幣政策因應，進一步示警日圓近期重貶對經濟的衝擊。

日圓兌美元匯價8日下跌0.5％，報155.45日圓兌1美元。今年迄今日圓累計重貶逾10％，為十國集團（G10）中表現最疲弱的貨幣。

●日圓、人民幣決定亞幣走勢。美元指數小幅走揚，加上日圓兌美元又貶回155日圓，新台幣8日開盤跟著主要亞幣下挫，早盤一度貶逾1角，最低觸及32.471元，再度面臨32.5元保衛戰。匯銀主管認為，亞幣要收復失土，除看美國經濟數據及降息預期，關鍵仍得日圓回升及人民幣反彈。

匯銀主管說，日央雖再度講話，但口頭干預作用盡失，加上「五一」後人民幣回落，兩大幣別成領跌亞幣關鍵，新台幣開盤跟貶，8日上午外資及投信匯出，一度回測32.5元關卡，匯價跌至32.46到32.47元後出口商進場拋匯，賣壓也不小，加上外資轉為匯入，終場收32.408元、貶3.8分，總成交量14.015億美元。

央行統計，日圓單日狂貶0.79％，帶動主要亞幣跌趴，人民幣挫0.16％、新台幣貶值0.12％、韓元小貶0.1％。

●電費調整拉升通膨壓力，房價、物價齊漲，房租上漲壓力更形沉重。據主計總處最新統計顯示，4月住宅租金指數105.88，續創歷史新高，且租金漲幅有擴大的趨勢，年增率達2.37％，為近十年來單月第二高。

根據主計總處統計顯示，租金有感漲勢約已持續二年多，且有擴大的趨勢，過去租金年增率長年在1％以下，即使房價漲幅高，租金水準波動並不大，不過疫情爆發後租金水準有明顯的跳躍式成長，2021年底起年增率即超越了1％，2022年中起年增率更站上2％。

●內政部國土署101年訂法定「基本居住水準」，平均每人最小居住樓地板面積約3.95坪，已12年未調整，內政部長林右昌8日表示，此水準涉及國家社會經濟發展狀況，亦影響建築設計規劃，須慎重研議。國土署指出，已補助地方政府執行二年的清查計畫，預計7、8月提交報告，最快年底前將檢討調整一般居住生活所需的必要空間。

●長榮集團「海空分治」確定落空，集團老三張國政並未採納大哥張國華意見，即「從市場上買到足夠的長榮航股票，屆時會支持他經營長榮航」，根據最新資料顯示，統計至3月31日，張國政不但未加碼反而大舉出清，已不在長榮航前十大股東名單之內，由挪威主權基金接收籌碼、首次入榜居第六大。（中性看待）

●明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）唱鷹，稱通膨進展受房市強勁影響停滯，引發聯準會（Fed）貨幣政策限制性是否足夠的疑慮，目前的高利率可能須維持更長時間，或許今年全年都不變。他表示升息的機率很低，但未完全排除。

追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數8日止跌回升，最高一度來到105.64，上漲0.2％。之前由於美國降息延後，美元指數強升至6個月高點。

卡什卡里周二發文特別點出，持續性的住房通膨是潛在指標，反映中性利率 （不限制也不刺激經濟）短期內可能走高。

●受惠於日圓貶值與混合動力車需求強勁，日本豐田汽車2024財年第四季（3月底止）財報表現亮眼，全年獲利與營收也雙雙創下歷史新高。但該公司預期2025年財年（4月開始）全年淨利恐大跌28％，理由是成本攀升與投資支出龐大。

豐田8日股價下跌0.56％，每股收報3,579日圓，但今年迄今大漲逾35％。

●中國資通訊大廠華為旗下首款AI筆記型電腦，推出不足一個月，就再度面臨美國商務部收緊半導體禁令。當地時間7日傳出，美國商務部撤銷英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等美國晶片企業向華為出售半導體的許可證，恐波及華為筆電和智慧型手機產品。

●2026年之前，壽險獲利恐「看得到、吃不到」。因應接軌新制要強化資本結構，及目前債券多為評價損失等因素，壽險近年恐難發出大量現金股利，去年稅後獲利883億元，但今年至今僅合庫人壽宣布發放現金股利9.63億元，另外遠雄人壽、富邦人壽則公告盈餘轉增資，配發股票股利。

壽險業2026年將接軌負債會計IFRS17與新清償能力指標ICS，為強化資本，連兩年僅有一家壽險公告配息，即合庫人壽今年公告配發現金股利9.63億元，高於去年的3.58億元，也是今年首家、可能是唯一確定發現金股利者，合庫人壽同時也是目前壽險業唯一連續九年都發出現金股利的公司。