中國聯網汽車引國安疑慮 雷蒙多曝：恐禁止進口

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日透露，未來不排除對中國大陸採取「極端行動」，可能會禁止具備網路連線功能的汽車進口，或對其實施若干限制。

美國總統拜登（Joe Biden）於今年2月指出，中國生產的聯網汽車可能會收集美國公民的敏感資料，且會使用攝影機和感測器記錄有關美國基礎設施的詳細資訊，因此指示商務部，要求該單位針對中國製造的聯網汽車展開調查，商務部遂就此問題開始徵求公眾意見。

雷蒙多8日向媒體透露，商務部目前正在審視公眾提交的看法，她強調將會消化所有資訊，以判斷美方應採取何種措施，並透露不排除採取「極端行動」，亦即禁止中國聯網車輛進口，或是設置若干限制、護欄等要求。

雷蒙多此前在眾議院聽證會上曾表示，她對中國的聯網汽車感到擔憂，因為這些設備可能會大量收集有關美國人的數據，包含他們在車裡的談話、駕駛模式、行動軌跡等，因此美國應該更認真地看待中國聯網汽車和其他技術所帶來的威脅。

聯網汽車是指透過無線網路與周邊交換資訊，提供導航、自動駕駛、駕駛員輔助等功能的智慧汽車，有鑑於聯網汽車內嵌了許多重要的資通訊技術或服務（ICTS），美國商務部料將據此制定規則。

不過，汽車產業較不樂見政府的調查與限制，並表示業界難以透過徹底改革技術系統來緩解國安疑慮。汽車創新聯盟（The Alliance for Automotive Innovation）在此前提出的意見中寫道，汽車製造商已經致力於開發技術及服務系統的新框架，以適當地減輕中國系統帶來的風險，不過，包括硬體和軟體在內的車輛系統都需要大量的預生產工程、測試和驗證過程，一般而言無法輕易地與不同供應商的系統或組件進行更換。

韓國政府亦透過文件表示，韓國汽車產業對於美方展開調查感到擔憂，尤其因為此次調查的範圍、潛在監管目標、實施時間都仍有不確定性，可能會為汽車產業帶來沉重負擔。