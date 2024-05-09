晶片銷售許可遭撤銷 英特爾估本季營收受衝擊

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美國商務部再度收緊對中國大陸的晶片出口管制，最新傳出撤銷英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）向華為出口產品的許可，英特爾8日在其最新文件中指出，預估第二季營收仍將落在先前發布的預測區間，但將低於中位數，被視為是受晶片限制影響的跡象。

外媒7日引述消息人士披露，美國商務部近日收緊了對華為的管制，目前已吊銷高通和英特爾的出口許可。商務部隨後發布最新聲明稱，考慮到不斷變化的威脅環境和技術格局，該單位持續在評估應如何制定控制措施，以保護美國國家安全和外交政策利益，並在聲明中證實，已撤銷部分美企向華為出口的許可證，但強調不會對任何特定許可證發表評論，並拒絕進一步提供細節。

英特爾8日在最新文件中表示，該公司某個中國客戶的許可遭到取消，有鑑於此，該公司預估第二季營收雖將維持在先前發布的125億至135億美元預測區間，但料將低於中位數，展望2024年營收和每股盈餘，仍預估將持續成長。英特爾並未在文件中揭露該客戶的公司名稱。

高通則於同日證實，其對華為的一項出口許可證確實已被吊銷，該公司此前曾表示，與華為的業務已經相當有限，很快就會萎縮至接近零，目前華為已不在高通的十大客戶之列

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日被媒體問及此事時強調，華為對於美國而言是一個威脅，美方近日的舉動並非政策的改變，而是因為更加關注人工智慧（AI）、更加了解AI的功能，因此必須採取行動，當美方發現此前許可的晶片現在具有AI功能時，便會撤銷許可。