0509群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.又有已開發國家降息！表示？

◎瑞典央行自2016年以來首次降息，在歐元區之前先一步採取行動，以為受衰退困擾的瑞典經濟提供支持。官員們在周三的聲明中表示「通膨正在接近目標，而經濟活動疲軟。因此瑞典央行可以放鬆貨幣政策。」將政策利率下調25個基點，至3.75%，並表示下半年可能再降息兩次。

◎瑞典預期通膨即將降至目標2%

2.台灣出口看起來不錯！但是..

台灣四月貿易表現不如預期

◎四月進口&出口年增率4.3%&6.6%（預估值：9.9%&7.7%）。

◎貿易收支64.6億美元（預估值：80.2億美元）。

台灣四月出口貨品大多下滑

◎產業淡季，且大多數貨類接單狀況欠佳。

◎主要受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡

台灣四月主要出口地區/國家

◎對美國出口再創新高。

◎對陸港、日本、歐洲均呈下滑。

台灣四月進口貨品大多下滑

◎積體電路進口呈現穩定增勢。

◎半導體設備購置轉為上升。

ARM2024年Q4財報表現

◎調整後EPS 0.36美元，估計0.30美元。

◎總收入9.28億美元，預估8.804億美元。

◎特許權使用費收入5.14億美元，預計5.042億美元

◎調整後營運費用5.11億美元，預估4.901億美元

◎調整後營業收入3.91億美元，預估3.559億美元

◎調整後營業利益率42.1%，預估40.5%

◎執行長雷內·哈斯（ReneHaas）表示：「我們在本財年結束時首次實現了超過30億美元的收入，並且隨著人工智慧正在推動所有終端市場對基於Arm的技術的需求不斷增加，進入25財年將帶來強勁的推動力。從雲端到邊緣，所有人工智慧軟體模型，從GPT到Llama，都依賴並運行在Arm運算平台上

ARM 2025年Q1財務預測

◎預計營收為8.75億至9.25億美元，預估為8.68億美元（彭博共識）

◎預計調整後每股收益0.32美元至0.36美元，預計0.31美元。

◎預計調整後營運費用約4.75億美元，預估為4.776億美元。

ARM 2025年財務預測

◎預計調整後每股收益1.45美元至1.65美元，預估1.53美元

◎預計營收為38億至41億美元，預估為40.1億美元

◎預計調整後營運費用約20.5億美元，預估為20.1億美元

◎美國波士頓聯邦銀行行長SusanCollins：實現通膨目標可能需要更長的時間。有必要讓美國經濟成長放緩，讓通膨處於朝向2%回落的路徑之上。自2024年以來，尚未看到通膨回落的現象。在有更多信心之前，FOMC應維持政策利率穩定。存在「薪資成長且不至於造成進一步物資上漲壓力的」空間。

◎聯準會理事LisaCook表示私人信貸可能並沒有傷害到金融體系的韌性。聯準會已經加強對那些有高度商業房地產風險敞口銀行機構的監管。商業不動產風險「龐大但尚屬可控」。美國家庭仍然具有韌性，但我正觀察貸款的拖欠率上升問題。近期，美國國債市場流動性在一定程度上偏低。但美債市場仍然功能良好。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。