有氧運動 維生素B3 減緩青光眼惡化

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【中國時報 王家瑜】青光眼是一種視網膜神經節細胞（Retinal ganglion cells,RGCs）緩慢且逐漸壞死的疾病。根據統計在全球50歲以上的失明族群裡，青光眼所導致失明的比例約占11％。導致青光眼的風險因子及致病機轉包含眼壓、年紀、基因、系統性疾病等，而其中眼壓是最為人熟知，且唯一被證實可有效控制，並且延緩青光眼惡化的治療手段。

臨床上控制眼壓的治療選擇包含藥物、雷射以及手術治療，如治療得當，則可延緩視覺功能的惡化。然而縱使眼壓控制得宜，臨床上仍有部分病人病情會持續惡化。因此便有人會尋求替代性療法，期望能夠延緩視神經的退化。以下針對幾種保健方式進行實證醫學的整理，希望能提供青光眼患者更多元且完善的治療計畫。

有氧運動（Aerobic exercise）。有氧運動除了能夠改善心肺功能，減少心血管疾病的產生，在青光眼的患者身上，有氧運動也有助於改善血液循環，提供視神經保護作用並且減緩疾病惡化。

過去的動物實驗證實在自然老化的小老鼠身上，有氧運動能有效降低視網膜神經細胞內的氧化壓力進而延緩視神經的衰退。而在青光眼患者身上，過去有研究指出每日步行次數愈多有助於減緩視野惡化的速率；而每日十分鐘的中度至費力程度的身體活動，較能有效降低視野缺損惡化的風險。

因此，適度的有氧運動有助於減緩青光眼患者病程的惡化速度，不過需要特別留意的是運動過程中應盡量保持呼吸順暢，以及避免持續閉氣用力（Valsalva maneuver），因為在閉氣用力的同時眼壓也會急劇上升，造成視神經的壓迫。另一方面，青光眼患者也應盡量避免頭部位置低於心臟的運動姿勢，例如瑜伽的頭倒立及下犬式姿勢，以免造成眼壓不當升高。

維生素B3（Vitamin B3）。過去有許多針對營養補充品改善青光眼視神經病變的研究，而近期最熱門的研究對象莫過於維他命B3。維他命B3包含三種異構體，分別為煙酸（Niacin or nicotinic acid,NA）、煙醯胺（Nicotinamide,NAM）以及煙醯胺核糖（Nicotinamide riboside,NR），三種異構體均可轉變成菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸（Nicotinamide adenine dinucleotide,NAD）輔助身體細胞的能量代謝，其中又以NAM和NR最受矚目。

NAM在食物中主要存在於蛋、肉、魚、香菇等，而NR則存在於牛奶中。老鼠實驗證實NAM的補充能夠防止視網膜神經節細胞的衰亡以及降低青光眼的發生率。過去的研究也顯示和健康對照組相比，青光眼患者的血清NAM濃度較低。

最早在澳洲進行的第一個人體試驗顯示在青光眼患者中，有較高比例的受試者接受口服NAM補充後其視野檢查結果較為進步，且內層視網膜功能（inner retinal function） 也較為提升。隨後在美國的試驗則發現青光眼患者接受口服NAM及pyruvate的補充後，部分視野檢查結果也有顯著改善。目前在世界各地也有許多和NAM和NR治療青光眼相關的大型人體試驗正在進行中，希望在接下來幾年內能夠有更多令人振奮的研究成果。

文／郭哲源 台北榮民總醫院眼科部青光眼科醫師