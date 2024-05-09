00944、00946今掛牌 這2檔成分股都是寶

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946）今（9）日正式掛牌上市，00944權重最大為亞翔（6139）的3.53％，00946則是以鴻海（2317）的10.99％居首，漢唐（2404）、瑞儀（6176）均擠進這兩檔ETF的前十大成分股之列。

00944的標的指數為「臺灣趨勢動能高股息指數」，以臺灣上市上櫃普通股為母體，自通過流動性檢驗者，選取符合財務、市值、現金股利、資訊揭露等指標之股票，再運用股利及動能雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。發行價為15元，8日淨值為15元。

持股權重前十大成分股依序為亞翔3.53％、長榮鋼3.2％、至上3.15％、漢唐3.1％、瑞儀3.02％、群光2.77％、鈊象2.77％、宏全2.54％、中信金2.53％。

其餘成分股依序為聯詠2.42％、聯發科2.36％、致伸2.31％、新普2.27％、新日興2.21％、神基2.07％、矽格2.06％、東和鋼鐵1.99％、日月光1.96％、瑞昱1.95％、元大金1.94％、欣銓1.93％、永豐金1.91％、中美晶1.83％、頎邦1.81％、南茂1.81％、可成1.8％、京鼎1.77％、兆豐金1.74％、亞泥1.74％、精成科1.74％、矽創1.71％、正新1.71％、晶技1.67％、聯電1.63％、光洋科1.61％、義隆1.56％、復盛應用1.55％、合晶1.54％、聚陽1.52％、聯陽1.5％、瀚宇博1.5％、台勝科1.47％、聖暉* 1.41％、榮運1.29％、超豐1.23％、中碳1.02％、東洋0.97％、王道銀行0.82％、興農0.75％。

00946號稱「00919親妹妹」，追踪「特選臺灣科技高息成長指數」，自電子產業中篩選出通過流動性以及指標篩選之股票，依照股利率、獲利成長、毛利率及外資認同度因子，計算高息成長綜合指標，並分別依照高息成長綜合指標與股利率，選取至少50檔成份股。發行價為10元，8日淨值為10.02元。

持股權重前十大成分股依序為鴻海10.99％、聯發科9.01％、聯詠8.76％、日月光投控8.38％、聯電7.93％、瑞昱7.72％、世界3.75％、瑞儀3.36％、漢唐3.2％、力成2.98％。