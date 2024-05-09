賓州州長提出十年戰略計劃 創建台灣商業擴展新機遇

賓夕凡尼亞州（以下簡稱賓州）位處美國東岸心臟地帶，展現了其經濟韌性和創新精神。 在州長 Josh Shapiro的帶領下，該州開啟了一段宏偉的旅程，將透過為期十年的戰略計劃，重新塑造其經濟版圖。 這是近二十年來首次推出的全面戰略，目標是發揮賓州的多樣化優勢，推動其達到前所未有的成長與繁榮。

賓州州長Josh Shapiro宣布推出名為「賓州經濟復興計劃」的重要戰略，旨在重塑賓州經濟版圖，創造新的商業擴展機遇，並在全球經濟舞台上扮演更加重要的角色。

這項戰略計劃將於未來十年內實施，聚焦於五大關鍵產業，包括「農業」、「能源」、「生命科學」、「製造業」和「機器人技術與人工智能」。賓州將以其豐富的農業傳統為基礎，推動農業創新和永續發展；同時致力於推動能源轉型，加大再生能源的開發和應用；利用其強大的醫療基礎設施，將賓州打造成為生命科學和醫療技術的中心；利用先進的製造技術和技術優勢，提升製造業的競爭力；並致力於推動機器人技術與人工智能的發展，以加強賓州在高科技領域的地位。

作為美國東岸的機器人和人工智能中心，賓州致力於推動此前瞻性產業的創新和發展，而卡內基梅隆大學、匹茲堡大學、賓夕凡尼亞大學和賓州州立大學等知名學府所培養的工程人才，將更進一步成為產業發展的動能。

對於計畫拓展海外市場的台灣公司，賓州是一個具競爭力和吸引力的選項。除了體現在賓州政府對創新、商業機會、蓬勃經濟發展的承諾，加上近年台灣企業因應中國勞動力成本上升和地緣政治緊張，而尋求多角化的經營模式，使賓州變得更具吸引力。賓州政府對機器人、自動化、人工智慧和智能製造等產業的支持，與台灣的技術領域相契合。此外，重新開設的賓州駐台灣貿易投資辦事處，進一步強化了雙方穩固的雙邊關係，以及對經濟共榮的承諾。

賓州地理位置優越，位於美國東岸核心地帶，與國內主要經濟市場緊密相連，同時具有相對低的經營成本。這裡不僅擁有超過23家財富500強公司，還有一百萬多家小企業，彰顯了賓州生機蓬勃的商業環境。此外，賓州高等院校每年約190,000名畢業生，持續為市場穩定注入人才。儘管賓州擁有諸多優勢，但也面臨一些挑戰。為了持續保持競爭力，賓州政府正在積極推動一系列政策措施，包括制定勞動力發展計劃、簡化商業許可程序和經濟發展激勵等方面的措施，並且致力於縮小區域經濟差異，以打造更均衡和包容的商業環境。

Josh Shapiro 州長的十年戰略計劃不僅是象徵賓州未來經濟發展的路線圖，更是向台灣企業發出的公開邀請函，期許共同打造一個充滿活力和繁榮的商業生態圈。賓州以對關鍵產業的重視、商業友好的環境以及有利的戰略位置，有望成為經濟成功的典範和台灣企業擴展的理想目的地。在全球矚目之下，賓州已準備好展示其在創新和經濟發展，如何做到真正的「出類拔萃」。