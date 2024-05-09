全新iPad Pro問市 M4晶片迎戰AI PC

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【中國時報 古明弘】Apple蘋果於春季發表會上推出全新iPad及周邊商品，其中新一代的iPad Pro搭載獨家研發的Tandem OLED螢幕，機身更輕薄，13吋機型僅5.1公釐，搭配強大的M4晶片處理器、全新的巧控鍵盤，性能媲美筆記型電腦，適合隨時需要打字工作的數位遊牧民族；使用M2晶片的iPad Air尺寸變大，共有4種顏色，適合追劇族和遊戲玩家。升級的Apple Pencil Pro則是影像創作者的神隊友，同步推出的iPadOS聯手強大App，輕鬆應付各種專業工作。不過7日發表的商品在台上市日期還有待公布。

M4晶片擁有極致的精準度、色彩和亮度。全新CPU最高可搭載10核心，而新的10核心GPU以M3首度採用的新一代GPU架構為基礎，為iPad首次帶來動態快取，以及硬體加速光線追蹤和網格著色技術。M4擁有Apple歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒38兆次運算，比現今任何AI PC的神經處理單元都還要快速。iPad Pro的容量有有256G、512G、1T和2T版本。

新一代的iPad Air有11吋與全新13吋，M2晶片與上一代相比，速度提升近50％，搭載高解析度Liquid Retina顯示器，有藍、紫、星光色、太空灰共4種顏色，容量有128G、256G、512G和1T版本，11吋1萬9900元起，13吋2萬6900元起。

全新的Apple巧控鍵盤具備更佳的觸覺回饋，纖薄、好攜帶的懸臂設計，可順暢調整角度，找到最適合觀看的視角，內建加大的玻璃觸控式軌跡板，具備觸覺回饋，舒適的背光按鍵和1公釐鍵程的剪刀式結構，帶來安靜無聲又靈敏的打字體驗。適用13吋iPad Pro（M4）的中文注音巧控鍵盤有白色和黑色，1萬1690元；適用於11吋的價格為9890元。

Apple Pencil升級為Apple Pencil Pro，添加雙指按壓、側轉等更多巧妙的功能，方便使用者快速切換工具、線條粗細與顏色，標示、筆記和創造時，比以往更直覺，售價為4390元。

能在iPad上進行磁力吸附、配對與充電的Apple Pencil Pro全新先進功能，讓標示、筆記和創造，都比以往更直覺。圖／Apple提供