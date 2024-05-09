《光電股》奇偶首季獲利暴增159% EPS2.59元

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【時報記者張漢綺台北報導】奇偶科技(3356)第1季歸屬於母公司業主淨利為2.3億元，年增159%，每股盈餘為2.59元，奇偶科技在美西展展示各種網路影像監控技術，包括AI、熱成像和全景網路攝影機，以及最新的VMS影像管理軟體，提供更智慧化的AI影像分析。

奇偶科技第1季合併營收為3.2億元，年成長14%。營業毛利1.6億元，合併毛利率49%，較去年同期增加4個百分點，營業利益4300萬元較去年同期增加2936萬元，業外部份因金融資產與外幣兌換利益雙收，單季營業外收入達2.1億元，較去年同期業外收入增加將近1.3億元，稅前盈餘為2.6億元，本期淨利歸屬於母公司業主2.3億元，較去年同期增加159%，以目前股本8.98億元計算，每股盈餘為2.59元。

奇偶科技日前於美國拉斯維加斯ISC West美西展展出今年創新的重點產品及解決方案，其中GV-Cloud雲端平台與太陽能解決方案為今年主力的新產品，GV-Cloud針對大規模安全管理設計為綜合性的雲端集中管理平台，可進行集中管理，並整合AI人工智慧事件搜尋，提供影像與事件分析的雲端VMS。

除了旗艦型解決方案，奇偶科技並在美西展展示各種網路影像監控技術，包括AI、熱成像和全景網路攝影機，以及最新的VMS影像管理軟體，提供更智慧化的AI影像分析，此外，具有先進的技術可擴充規模的門禁系統，搭配AI優化的NVR網路監控系統，以及響應式的AI事件驅動監控，將客戶的監控體驗進一步升級，為專業人士提供高效率、可持續和安全的解決方案，實現奇偶科技在AI監控的承諾。

奇偶科技今年亦計畫推出GV-Solar Box System-太陽能供電綠色安全系統，由太陽能板供電給GV-Solar Box System，為奇偶的GV安全設備和第三方IP設備提供綠色環保能源。