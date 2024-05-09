《光電股》何昭陽小章給獨董保管 證交所再罰誠美材

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【時報記者莊丙農台北報導】誠美材(4960)經營權風波持續延燒，由於公司大小章目前依舊在外流浪，證交所看不下去，昨日依違反內部控制規定，再對誠美材處以10萬元違約金。

證交所表示，誠美材印鑑使用管理內部控制制度設計及執行核有缺失，因此依「對上市公司內部控制制度查核作業程序」規定，對誠美材處以違約金10萬元，並函知誠美材嗣後應確實依規定辦理，後續將持續追蹤其改善辦理情形。

誠美材爆發經營權之爭後，風波不斷，日前爆出董事長何昭陽私自拿走公司大小章，且使用印鑑章，向股務代理機構取得股東名冊，公司事後向警局備案，並多次要求何返還印鑑，但對方都置之不理，4月底，證交所認為誠美材印鑑使用違反內部控制規定，處以5萬元違約金。

隨後何昭陽登報澄清，表示自己依公司內控制度規定保留公司大章，強調並未持有公司小章，擔心小章遭人濫用，故交由獨立董事保管，且發函證交所備查在案。但獨董保管印章，此舉恐怕違反公司內部印信管理等相關規定，果然今日證交所依違反內部控制規定，再次對誠美材開罰10萬元。

針對相關情事，誠美材表示，公司已多次召開董事會、審計委員會，要求何昭陽返還印鑑，但至今未果，希望主管機關可以介入處理，不要讓公司大小章繼續流浪衍生風波。