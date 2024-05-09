《文創股》智冠第1季每股盈餘1.83元 榮剛加入董事提名

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【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)董事會通過第1季財報，單季合併營收17.24億元，受惠於旗下自研與代理遊戲市場反映佳，加上代收付金流業務因年節及實體活動消費增溫，年增3.9％；歸屬母公司業主稅後淨利2.56億元，季增32.7％，年減2.6％，每股盈餘1.83元。另外，公司董事會也通過6月股東常會的董事候選人名單，共提6席董事、4席獨董，一般董事提名：王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛(5009)（代表人：陳政聞）；獨立董事：徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟。

展望第2季，智冠MyCard數位點數穩居領導品牌地位，搭配實體通路廣泛行銷資源、代理營運、社群客服、雲端服務等「一站式服務」，以扎實佈局逐步提高海外服務占比，為合作客戶拓展台港澳與東南亞市場，銜接在地需求。

遊戲研發子公司網龍積極拓展國內外市場，旗下《吞食天地 多元宇宙》鏈遊版正式於今年4月在東南亞推出，期以經典原創的Q版三國魅力，與新興區塊鏈遊戲型態，讓玩家體驗獨具特色的產品。此外，於STEAM平台推出的《吞食天地2：誕生Reborn》表現亮眼，曾登台、港暢銷排行榜第一名，為集團挹注營收貢獻，並持續積極推展IP授權與合作開發。

網路廣告行銷子公司一帆數位，以廣告投放、美術多媒體設計、大數據研究分析與AI應用等MarTech優勢，提供客製化的整合行銷服務，掌握市場需求與趨勢，推出短影音製作與投放服務，為品牌在激烈的廣告市場取得卓越成效，未來隨集團海外佈局經營策略，積極尋覓跨產業合作機會。

金融科技事業群藍新集團於今年1月正式公開發行，跨足線上到線下全方位數位金融服務，旗下核心業務「NewebPay藍新金流」以高規格資安標準不斷推出符合市場需求多樣性支付工具。隨著第2季將迎來母親節、端午節及618購物節等網路消費熱門檔期，以及國內外夏季旅遊休閒需求逐步增溫，可望推動代收代付業務，延續成長態勢。

藍新集團持續推展電支子公司簡單行動支付旗下「ezAIO簡單收」多元支付無線端末設備，不僅涵蓋市場上主流支付工具與電子發票加值服務，以整合方案協助商戶克服經營痛點。此外，今年更將積極拓展更多實體通路合作據點，攜手大型POS終端機業者，陸續導入自助交易專用端末設備。

對於董事提名名單，智冠表示，提名著重多元、經驗分享與創新，配合公司拓展領域的戰略。董事會提名的6位一般董事中，除了創辦人王俊博，原本就董事的王炯棻、張宏源、施明豪、簡金成繼續留任；在創新與跨產業合作的部分，榮剛經過這次換股後成為大股東，也在董事提名名單中，希望持續拓展網通、休閒健康等新事業，發展多元跨領域的生態版圖。

在4位獨立董事名單中，兩位現任獨董候選人分別是合作金庫的獨立董事林軒竹，以及曾任國立中山大學財管所教授徐守德，另邀請了台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長曹維傑律師、維裕聯合會計師事務所合夥會計師邱慧吟（女性），期望藉助來自法律、會計、金融、經營管理等不同領域的專家，協力發展集團數位服務的核心事業。