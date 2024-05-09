台股早盤狹幅整理 台積守800元大關 安控股竄出頭

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台股9日早盤呈現高檔狹幅震盪走勢，指數高點來到20,719點，權王台積電（2330）下跌2元，守在800元整數大關，盤面強勢族群由安控族群接棒，京晨科（6419）攻上漲停、奇偶（3356）大漲近8％，另4月營收績優股帝寶（6605）亮燈。

關注美股表現，終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數上漲172點，或0.44％，收在39056點；標普500指數下跌0.02點，或0.01％，收在5187.67點；Nasdaq指數下跌29.79點，或0.18％，收在16302.7點；費半指數上漲5.50點，或0.115％，收在4790.37點。

美股弱勢震盪，四大指數收盤漲跌互見。由於美國財政部拍賣420美元10年期公債，結果顯示需求欠佳、最終得標利率4.483％高於預期4.473％。且FED波士頓分行主席Collins發表鷹派談話，認為需要將高利率維持更常持間，以確保通膨能持續降至2％目標，相關訊息促使各年期美債殖利率回彈。

此外，美國政府撤銷英特爾、高通向中國出口部分許可的消息，也影響了整體市場投資氣氛，壓抑美股四大指數全日維持弱勢整理，其中那斯達克指數連兩日收黑。

統一投顧分析，近期台股在類股輪動下緩步盤堅，指數站回所有均線之上，技術面維持多頭架構不變，隨著台股第一季財報密集公布，多數企業繳出亮眼之第一季成績，預期台股520前將有望挑戰20,800點以上。

盤面資金聚焦重電、風電、手機零組件、IC設計、PCB、DRAM模組等族群表現較強，包括華城、世紀鋼、士電、大同、聯發科、達發、矽統、健鼎、燿華、威剛等表現強勢。