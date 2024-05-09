《基金》下半年AI應用擴增 抓緊半導體ETF卡位先贏

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【時報記者任珮云台北報導】5/22美股輝達(Nvidia)法說會將揭幕，看好輝達有機會釋出優於預期的業績展望；同時，6月COMPUTEX展開鑼，預估整體國內半導體類股及AI供應鏈下半年業績展望明朗，若近期台股出現修正，法人建議可以選擇半導體市值型ETF佈局，掌握下一波半導體股反彈新牛勢。

根據統計，大盤從4/22的19411低點起漲至5/8的20700.51點止，指數漲幅達6.64%，國內半導體ETF中，表現最好的兆豐台灣晶圓製造(00913)、新光臺灣半導體30(00904)兩檔，同期間績效分別上漲6.85%、6.74%，漲幅均領先大盤表現。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)經理人詹佳峰表示，4月台積電下修全球半導體展望，影響半導體股價回檔修正一波，隨著終端市場逐漸走向復甦，市場看好下半年AI應用熱潮及HPC需求爆發式成長，預計AI伺服器、AI手機、AI PC三把火，將繼續燒旺台灣半導體與零組件需求熱潮，成為下半年台灣半導體產業成長的關鍵驅動力。

詹佳峰認為，未來AI趨勢持續看好下，半導體股價雖短期回檔，但仍不影響長線成長趨勢，尤其是現在AI性能不斷大躍進，帶動高運算需求大幅成長，而支撐高速運算的背後，是半導體技術不斷演進，表示未來5~10年內，台灣半導體產業鏈，將最優先受惠於全球AI成長爆發期，尤其是邊緣AI半導體營收成長速度，未來將略高於雲端半導體，包括AI手機與AI PC兩大AI熱潮下的投資亮點，根據Gartner公司最新預估，AI PC市佔率將由2023年的10%，增加到2025年的43%；而生成式AI應用手機的市佔率則由2023年的1%，爆增至2025年32%。