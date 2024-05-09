拜登造勢批川普政策跳票：富士康在美設廠成騙局

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【中時新聞網 許庭瑛】美國總統拜登最近訪問威斯康辛州，批評前總統川普，曾在2018年宣布與富士康母公司鴻海集團創辦人郭台銘合作，卻未兌現對當地的富士康投資項目承諾。

綜合美聯社、路透等外電報導，拜登與微軟總裁史密斯（Brad Smith）一同出席威州活動，史密斯宣布微軟計畫斥資33億美元（約台幣1千億）在威州拉辛郡（Racine County）興建一個人工智慧數據中心，而該址是原本鴻海旗下富士康集團要興建的LCD面板廠據點。

拜登批評川普曾承諾建造世界第8大奇蹟，鴻海宣布投資金額達100億美元（約台幣3千億），「看發生了什麼事。他們用那些金鏟子挖了一個洞，然後就掉進去了。」

拜登指出，為了給該項目讓路，原本100棟民房被摧毀，更浪費了數億美元，此外，傳說中的1.3萬個工作沒發生，威州還流失了逾千個工作機會，他並補充說：「富士康最後變成一個騙局。」

拜登宣布，微軟在這裡建造新資料中心，預計會帶來2300個工作機會用以建設，接著雇用2000名員工投入運作，並表示未來在他的領導下，他將遵守自身做出的承諾。

不過，富士康2021年改稱，將在當地投資6.72億美元（約2百億台幣），並將新增1454個工作機會，而非上述的100億美元，也不是川普政府承諾創造的1萬3000個工作機會。