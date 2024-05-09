「SSAM 韓式燒肉專門店」呈現韓國經典菜包肉美味 推全程冷鏈頂級台灣豬驚豔味蕾

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座落於吉林路美食商圈「SSAM 韓式燒肉專門店」日前全新開幕。SSAM在韓語中是「菜包肉」之意涵，韓國燒肉包著吃的經典美味，在台灣忠實呈現。

SSAM 韓式燒肉專門店推出有別於一般餐廳「全程冷鏈」頂級台灣豬肉，是台灣少見真正落實從屠宰、到店、保存、熟成、精肉全程冷鏈保鮮的肉品，不離開冷藏，送上餐桌仍保持最佳狀態，SSAM韓式燒肉專門店將顛覆消費者對豬肉的味蕾與記憶。

該餐廳嚴選經冷鏈運輸的多種台灣產豬肉部位，包含市場少見醬豬皮、豬舌、醬燉豬尾等特色料理，從頭到尾的美味都能享受到。嚴選新鮮契作小農生菜，由韓國人專門栽培灌溉，是最適合韓式菜包肉的鮮生菜，口感爽脆無生味，在台灣非常稀少，重塑消費者對韓式菜包肉的美好想像！搭配多款自製佐料小菜，可任意組合出專屬自己的口味，鹹香酸甜相襯，帶來解膩又夠味的用餐體驗。

肉品前置作業採韓式「稻燒」處理，將獨特稻香與炭香烙烤進肉品，是韓國道地燒烤特色之一。嚴選30日熟成韓式泡菜酸味適中，以「熱泡菜」方式呈現，將爽脆生菜，包裹剛烤好的五花肉與熱泡菜，讓民眾品嘗菜包肉後一吃上癮。

餐廳裝潢參考韓國設計風格，亦供應五款獨家特調韓式風味調酒、及獨創「冰山燒啤」，用餐彷彿置身於韓國，最適合邀約三五好友共享大口吃肉的微醺之夜。再利用店內設置韓式拍貼機，將用餐美好回憶沖洗出來，留下難忘回憶。

SSAM 韓式燒肉專門店地址：台北市中山區吉林路16號1樓、營業時段：下午5點至晚間11點。訂位資訊：https://bit.ly/49cepzT ，可詳見SSAM 韓式燒肉專門店FB：

https://www.facebook.com/ssambbqtw

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