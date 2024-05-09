習近平抵達布達佩斯國是訪問匈牙利

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大陸央視新聞用戶端9日報導，當地時間5月8日晚，中國大陸國家主席習近平乘專機抵達布達佩斯，應匈牙利總統舒尤克和總理歐爾班邀請，國是訪問匈牙利。

習近平乘坐的專機進入匈牙利領空後，匈牙利兩架空軍戰機升空護航。習近平乘坐的專機抵達布達佩斯國際機場時，匈牙利總理歐爾班夫婦、外長西雅爾多等政府高級官員迎接。兩國領導人夫婦握手致意，歐爾班向彭麗媛教授獻花。禮兵在紅毯兩側列隊致敬。兩名身著民族服裝的匈牙利兒童向習近平夫婦獻上麵包和鹽，用傳統禮節歡迎最尊貴的客人。匈中雙語學校的學生向習近平夫婦獻花，並用中文說：「歡迎您來到匈牙利」。少年兒童跳起歡快的民族傳統舞蹈查爾達什舞曲，向習近平表達歡迎。 習近平發表書面講話。習近平指出，很高興應舒尤克總統和歐爾班總理的盛情邀請，對美麗的匈牙利進行國是訪問。中匈兩國是相互信賴的好朋友、好夥伴。近年來，雙方高層交往密切，互信水準不斷提高，共建「一帶一路」合作成果豐碩，人文交流豐富多彩，在國際和地區事務中緊密協調和配合，為相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係樹立起一個典範。

習近平稱，今年是中匈建交75周年，兩國關係發展迎來重要契機。期待著與舒尤克總統、歐爾班總理等匈牙利領導人會晤，共同規畫兩國合作發展新藍圖，引領中匈關係向著更高水準邁進。相信無論國際風雲如何變幻，中匈兩國必將堅持以寬廣視野、長遠眼光看待和把握雙邊關係，踔厲奮發，勇毅前行，攜手構建人類命運共同體，為促進世界和平穩定和發展繁榮作出應有貢獻。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得圓滿成功，推動中匈關係迎來更加美好的明天。

習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機抵達。中國駐匈牙利大使龔韜也到機場迎接。

習近平乘車從機場赴下榻飯店途中，數百名當地華人華僑和中國留學生聚集在道路兩旁，揮舞中匈兩國國旗，舉著「中匈友誼長青」、「熱烈歡迎習近平主席訪問匈牙利」等橫幅，熱烈歡迎習近平到訪。