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傳金管會主委黃天牧將接任台灣金控董座

  • 工商時報 方明
傳金管會主委黃天牧將接任台灣金控董座。圖／本報資料照片
傳金管會主委黃天牧將接任台灣金控董座。圖／本報資料照片

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即將於5月20日卸任的金管會主委黃天牧，市場傳出，黃天牧將會接替行政院前副院長沈榮津，出任台灣金控董事長，而黃天牧出掌台灣金控董座，將是金管會20年來第一位監理機關首長轉任金控公司當董座。

根據媒體報導，台灣金控已公告，沈榮津將於5月18日辭任台灣金董座，預計到東元電機擔任獨立董事，消息人士透露，預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，在準行政院長卓榮泰等決策高層安排下，將會接替行政院前副院長沈榮津，出任台灣金控董事長，顯示新的執政團隊對黃天牧過去付出的肯定。

消息指出，台灣金控核心子公司台灣銀行為9大公股行庫之首，黃天牧出任台灣金董座，未來還可以進一步擔任中華民國銀行公會理事長。

據了解，台灣金控歷任董事長，除了首任董座蔡哲雄長年在業界服務、不曾有過官銜之外，其餘包括張秀蓮、劉燈城、曾銘宗、李紀珠，出掌台灣金董座之前不是具備金管會副主委資歷，就是當過財政部次長，金管會主委因為有旋轉門條款限制，必須符合《公務員服務法》第16條規定。

金管會主委黃天牧將於5月19日卸任，創下金管會史上任期最長主委紀錄，黃天牧先前受訪曾透露一個遺憾與一個關心，遺憾是有部分媒體用子虛烏有事情污衊金管會，關心則是最在意資本市場發展。

而市場也非常關注黃天牧未來會回到學界還是去業界？當時黃天牧開玩笑說：「是回家裡吧！目前打算陪陪家人。」如今傳出他將出任台灣金控董座一職，將是金管會20年來第一位監理機關首長轉任金控公司當董座。

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