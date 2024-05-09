聽證會交鋒 美國考慮認定越南為「市場經濟」國家

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近期美國白宮將與越南關係升級為全面戰略夥伴關係，將其視作制衡中國供應鏈的關鍵，而越南共產黨政府極力爭取成為「市場經濟國家」，美國商務部就該項議題於8日舉辦線上聽證會聽取美越雙方的意見。

路透社報導，越南工貿部的代表律師艾默生（Eric Emerson）在聽證會上表示，由於越南符合美國商務部的六大標準，從貨幣可兌換性、勞工權益到投資開放和資源由市場分配，因此應被歸類在由市場驅動經濟的國家。

艾默生表示，越南已經證明自己在法理上的表現，和其他先前取得同樣資格的國家一樣或甚至更好。他並指出，政府對國有企業的支持比印度少，而且對外國投資更加開放。

越南政府代表認為，該國在近期的經濟改革政策應得以擺脫非市場標籤，以現有定義來看並不利於美越間日益密切的雙邊關係。艾默生強調，若美國拒絕將越南視作市場經濟國家，將使越南更向中國靠近。

韓國企業三星電子在美國的公共政策主管斯科特湯普森（Scott Thompson）支持升級，他在聽證會上表示，由於越南以市場為導向的政策變化，三星得以成為越南最大的外資企業之一。湯普森表示：「越南已成為美國穩定、安全的供應鏈合作夥伴，這最終對美國經濟有利。」

越南高度依賴中國的投資和進口商品，其中許多產品目前遭美國課徵反傾銷稅。美國零售商和其他部分商業團體支持這次升級，而部份產業持反對意見，包括鋼鐵製造商、墨西哥灣沿岸捕蝦業等。此外，人權團體質疑越南勞工的工會法只允許由政府控制的工會。

這次聽證會內容將影響7月26日的審查結果。