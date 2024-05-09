「泳」覽台北101！台北艾麗夏日池畔電音派對嗨翻信義區

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迎接熱情洋溢的夏季，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「夏日池畔電音派對」，從5月25日起至9月7日周六下午至晚上時段，舉辦6場派對活動，入場女生每位500元含飲品一杯，男生每位1,200元含兩杯飲品，指定時段女生更可免費入場。台北艾麗酒店同步限量推出「樂游秘境」住房專案，派對當日入住，每晚7,600元＋15.5％、並升等尊貴客房，再享兩位派對入場憑證及飲品，享受音樂、暢飲美食及美酒，以台北101為伴，在旖旎風光下盡情暢泳或在池邊隨風起舞。

被富比世旅遊指南評為「台北最美泳池」的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店泳池，此次攜手派對規劃經驗豐富的OASIS POOL PARTY，另外邀請國際知名品牌ROXY ／ QUIKSILVER ／ BILLABONG與臺虎啤酒 ／ Don Julio ／ Wheatley Vodka Whispering Angel Rose'Wine 一同共襄盛舉，集結陽光、池畔、比基尼、飲料、電音等多樣元素，分別於5月25日、6月15日、7月6日、7月27日、8月17日、9月7日共6場，下午2點起至晚間8點於飯店七樓戶外泳池打造夏日電音池畔派對，除了飽覽台北101天際線景觀外，現場也提供多樣清涼飲品、酒類，以及煙燻雞肉沙拉口袋餅、池畔大亨熱狗堡、黃金脆薯佐香檸金沙美乃滋、辣味雞米花、酥炸洋蔥圈等各種美味現做點心，每份180元起。活動更邀請多位知名DJ親臨現場打碟，準備嗨翻信義區。

三五好友更可依人數選擇大包廂、池畔躺椅區、陽傘方桌區，包廂最低低消8,000元＋10％起，並附贈飲品；賓客也可選擇單人入場券，女生每位500元含飲品一杯，男生每位1,200元含兩杯飲品，房客則可憑卡自由入場、女生於每場下午兩點至三點時段，亦開放免費入場，盡情享受歡樂愜意的熱鬧氛圍，為盛夏增添精彩回憶。

台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店推出「夏日池畔派對」，並聲稱要「嗨翻信義區」。 圖／台北艾麗酒店提供

派對當日限量推出的「樂游秘境」住房專案，雙人入住尊貴客房每晚7,600元＋15.5％起，專案包含兩位賓客派對入場憑證及池畔飲品，讓賓客在炫彩燈光及潮流音樂中瘋玩一夏，派對結束後即可直接回到舒適的客房休憩。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】