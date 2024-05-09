《美股掃瞄》道瓊指數連6漲 英特爾爆量跌最多

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三道瓊指數連漲第6天，並為5周以來首度收在39,000點之上，投資人仍持續押注有利的美國貨幣政策。由於消息面淡靜、近來漲多後動能停滯，以及美國10年期公債標售帶動債息走高，其他美股主要指數走勢平淡，標普500指數在連漲4天後收平，止步於4月9日突破的5200點大關之前。那斯達克指數連續第2日小跌，費城半導體指數小漲作收。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，她相信目前的貨幣政策組合將使經濟放緩，進而使通膨回到央行設定的2%目標。

根據芝商所Fedwatch工具，投資人押注聯準會9月至少降息25個基點的機率為67%，高於一周前預估的約54%。

周三收盤，道瓊指數漲172.13點或0.44%，報39,056.39點。標普500指數跌0.03點或0.00%，報5,187.67點。那斯達克指數跌29.80點或0.18%，報16,302.76點。費城半導體指數漲5.50點或0.12%，報4,790.38點。

標普500指數11大類股跌多漲少，公用事業股漲1.05%，漲幅最大，受電力公司Vistra業績報喜，股價強彈9.1%帶動。在至少過去16個交易日中，該類股有14天收高。

房地產股跌0.90%，表現最弱。

受10年期債息上揚影響，巨型股亞馬遜（跌0.40%）、Alphabet（跌1.09%）、輝達（跌0.16%）走低。

主要晶片股普遍反彈，德儀漲0.70%、恩智浦漲0.60%、美光漲0.09%、應材漲0.02%。

英特爾下挫2.22%，在道瓊指數30檔成分股中，成交量和跌幅都排名第一。美國政府對列入制裁名單的中國華為技術公司祭出新措施，周二證實已吊銷部分對華為的出貨許可。英特爾警告本季營收可能因此受到衝擊。

高通亦證實對華為的一項出口許可遭到撤銷，但股價相對持穩，終場上漲0.22%。

優步上季意外虧損且展望悲觀，股價下挫5.7%，給標普500指數帶來壓力。

台股ADR全漲，台積電漲1.76%、聯電漲0.63%、日月光漲0.48%、中華電信漲0.62%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.71%。

標普500指數有32檔成分股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有100檔成分股創下52周新高、83檔創新低。