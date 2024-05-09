2024年亞洲政經景氣展望研討會 報名開跑

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2024年全球進入關鍵的選舉年，台灣、印尼、印度及歐洲陸續舉行重大選舉，年底更迎來眾所矚目的美國總統及國會大選。持續的俄烏戰爭及以哈衝突，使全球地緣政治風險日益升高，這些政治動態深刻影響亞洲乃至全球的政經情勢。地緣政治的競爭，也同時延伸到了AI領域。

AI技術與數位創新，正在快速改變全球產業結構和經濟格局，不僅推動全球的AI熱潮，更創造許多新的商業機會。此外，氣候變遷對環境帶來的衝擊迫使各國必須正視，台灣並計劃於2025年開徵碳費，如何排解企業的碳焦慮，化危機為商機，如何在確保經濟成長的同時，也達到環境保護的目標，淨零碳排放的議題，已是全球關注的焦點。

為深入探討上述議題，台灣經濟研究院特籌畫於2024年5月27日舉辦「2024年亞洲政經景氣展望研討會—數位X淨零：雙軸轉型啟航永續新經濟」。本次研討會由台經院董事長吳中書開幕，院長張建一擔任主席，邀請各領域的專家學者深入分析亞洲的政治經濟展望。會議中將探討如何在推動數位和淨零科技的同時，實現綠色經濟和永續發展。專題演講包括分析政治生態對政府施政與經濟發展的影響、AI與數位創新的成功關鍵及機會，以及如何利用數位及淨零科技的結合加速經濟轉型。

台經院誠摯邀請各界人士參與這一場重要的研討會，共同探討如何應對當前全球面臨的重大挑戰。對於希望深入了解未來政經走向及科技發展趨勢的學者、政策制定者和業界領導者，是一次不容錯過的學習和交流機會。5月10日前報名者，將享有早鳥優惠。

 活動資訊：

※日期：2024年5月27日（一）上午09:00-下午16:50

※福華國際文教會館前瞻廳（台北市新生南路三段30號1樓）

※主辦單位：財團法人台灣經濟研究院

※報名連結：https://forms.gle/ocCVmVRNvgtaJhm78

※專人服務：電話(02)2586-5000分機236葉先生 [email protected]