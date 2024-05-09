《商情》期銅跌逾1%；BDI連2紅；小麥下跌；原油反彈；美棉漲近4%

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時報-商情早報

1.美元走強，周三紐約期金續疲。

2.LME：05/08期銅收9904.00美元/公噸，跌125.50美元。

3.NYMEX：6月輕質原油漲0.61美元，每桶為78.99美元。

4.西德州原油上漲0.60美元，每桶為80.57美元。

5.05/08BDI運費指數為2203.00。

6.SICOM：天然橡膠6月期貨RSS3下跌1.40美分。

7.NYCE：7月棉花漲3.06美分，每磅為80.06美分。

8.CBOT：5月黃豆粉跌2.60美元，每公噸為374.80美元。

9.05/08TRJ-CRB下跌0.56，為289.01。

10.05/08 SGX 62%鐵礦石報每公噸115.79美元，跌2.79美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，周三紐約期金續疲；受累於美元指數上漲0.1%，削弱投資人以美元計價的黃金購買吸引力，抑制金價漲幅，致金價為連2日下跌，另外，市場靜待即將公布的密西根大學消費者信心指數與物價指數報告，以及美國聯準會(Fed)多位官員將發布評論；終場收盤報價，6月黃金跌1.90美元，報2322.30美元；7月白銀漲0.06美元；7月鉑金跌3.80美元；6月鈀金跌23.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元堅挺，期銅跌逾1%；因美元指數保持堅挺，使得以美元計價的大宗商品對其他貨幣的持有者來說更顯昂貴失去吸引力，從而抑制需求，引發基金獲利回吐，加上印尼宣布將延長自由港銅精礦出口許可證的有效期，也有助於緩解銅礦短缺問題，致倫敦(LME)銅價下跌。終場周三指標期銅下跌125.5美元；期錫下跌594美元；期鎳下跌371美元；期鋅下跌54.5美元；期鋁下跌20.5美元；期鉛下跌14.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-庫存下滑，周三歐美原油期貨止跌回升，受到美國上周原油庫存減少，主要為煉廠在夏季駕車用油高峰季節前緩慢提高產量，以及出口強勁增長，不過因美元走強限制了油價漲幅，紐約NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.61美元，報每桶78.99美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.42美元，報每桶83.58美元。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價走強，周三BDI指數連2紅；受益太平洋區運輸需求續好，遠程礦航線也有不少貨盤放出，使海岬型船市場活躍度提升。此外巴拿馬型船運價也因煤炭貨盤增多，巴西大豆出貨加快而增加，令終場波羅的海乾散貨BDI指數連續2個交易日收紅；其中最新報價BDI指數上漲120點，收2203點，漲幅5.8%；BCI指數上漲302點，收3541點，漲幅9.3%；BPI指數上漲56點，收作2005點，漲幅2.9%；BSI指數上漲16點，收作1477點，漲幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-車需放緩，周三上海天膠期貨回落0.2%；據中國乘用車聯席會數據指出，特斯拉4月銷售約6.2萬輛中國製造的電動車，年減18%。此外分析師表示，印度選舉的不確定性也可能會拖累5月汽車製造商的銷售。終場上海天膠期貨回落，但因油價收盤微幅反彈而限制了跌勢；其中大阪交易所OSE橡膠10月期貨漲0.6%，報每公斤309.8日圓；新加坡交易所SICOM橡膠6月期貨跌0.1%，報每公斤163.20美分；上海交易所SHFE橡膠9月期貨跌0.2%，收於每噸14255元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨多收黑，其中小麥期貨下跌，雖最大出口國俄羅斯面臨天氣風險，但該國繼續主導全球出口市場之供應，儘管嚴重洪水繼續影響巴西南里奧格蘭德地區，但玉米和大豆跟隨小麥走低，終場5月小麥跌8.75美分， 5月玉米跌8.25美分，5月大豆跌19.5美分，5月黃豆油跌0.7美分，5月黃豆粉跌2.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-預期種植面積少，周三ICE棉花期貨勁揚；由於市場預期美棉種植面積可能減少的擔憂，加上投資人對棉花需求增加，同步令期棉為連兩日上揚，並漲近4%；終場ICE美國交易所2號棉花7月棉漲3.97%，報每磅80.06美分；終場中國鄭州商品期貨5月期棉結算漲0.95%，報每公噸15415人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-庫存增加，鐵礦石全面下跌；因儘管市場多半抱持希望，中國當局能對疲軟的房地產市場進行更多干預支持措施，但由於連續假期結束，鐵礦石庫存補充預測已經結束，中國港口庫存增加，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周三新加坡交易所58%鐵礦石近月跌2.55%，報每噸102.93美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.35%，報每噸880人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)