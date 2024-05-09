如何挑選適合自己的網頁設計公司？3大重點一定要掌握

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企業網站就是企業在網路世界中的門面，好的企業網站設計，能為企業贏得消費者的信任，提高品牌魅力並帶來更多的商機。但在茫茫網海中要怎麼找到好的網頁設計公司？凱士數位科技認為應掌握3大重點，才能將公司形象、品牌形象轉化成看得懂、容易理解的品牌優勢。

首先，要考量的是網頁設計作品品質與風格設計是否符合期望。所謂網站品質是指網站是否屬於直觀操作，瀏覽網站時不迷航。而風格設計則是指UI操作介面上的細心規劃以及UX操作流程體驗的順暢度，天花亂墜的網頁動態很多網頁設計公司都做得到，但動態效果、資訊清晰、良好的使用者體驗三者並存才是考驗實力的關鍵。

再者，要完整對焦網站前置需求。由於網站建置的需求不同，且不同的產業領域各有不同的Know-how，設計的網站型態就會隨著需求而有所變動。在挑選網頁設計公司時，除了考量其能否在討論階段給予足夠的資訊和回應外，也需觀察其擅長處理的產業領域是否符合你的需求。

最後， 將光鮮亮麗的外表逐一攤開，內在才是決定你做選擇的關鍵因素。在此，就要取決於CMS網站後台及完整的管理權限。網站後台是否有採取CMS系統、是否提供SEO友善欄位、網站資料是否能及時更新、是否可設定系統管理權限等等，若是後台的功能性不夠完整、操作不夠直覺，都可能影響在公司門面做出不同的決策。

當進入網頁設計與網站架設進行階段，有五大原則一定要知道 ，特別注意。才能以網頁設計公司的角度，闡述設計和網站架設時應該遵循的原則，包括使用者體驗、性能和速度、安全性等方面。

(一) RWD 網站技術

響應式網頁設計(RWD)是網站可以同時在電腦、筆電、手機上進行瀏覽，在不同的裝置間皆可以保持正常運作。現在網站設計公司基本都會有RWD網站技術，可以說是基本要點。

(二) 使用者旅程-UI/UX 佈局

在網頁設計時，要考量到受眾的使用者習慣，從使用者的角度進行設計思考，重視使用者體驗(UX)，才能設計出良好的使用者介面(UI)，讓網站更直觀、能夠快速找到需要的資訊。

(三) 網站符合SEO友善架構

如果你希望你的網站完成之後可以執行網路行銷，那麼在一開始詢問網站公司是否具有友善 SEO的後台就非常重要，以及是否有提供支援 SEO 技術服務。

(四) 網站安全(SSL憑證)

試想你今天進到一個網站，而網頁上顯示「不安全」的字樣，這肯定會大大減少使用者的信心，更可能使之跳離網站，因此在網路世界中代表網站安全的SSL憑證非常必備。

此外，溝通技巧、專業經驗及技術能力網頁設計公司應該具備的加分項目，選商時需特別留意。

溝通技巧：與你對接的網頁設計公司窗口是否可以快速理解你的需求，並根據你的需求或企業適合的風格提供專業的網站規劃建議。具備一定能力溝通技巧的人，對於推進專案的幫助非常大。

專業經驗：如何快速得知網頁設計公司的經驗水準，一是先檢視網頁設計公司做過的案例規模，從中看出具備哪些類型的網站設計經驗，例如：上市櫃公司、政府標案型、品牌形象。再來就是，直接從對話中取得相關的專業建議，挑選有經驗的網頁設計公司，絕對可以讓業主的行銷窗口省下很多力氣。

技術能力：除了最基本的網頁設計技術外，主機代管、域名指向、網站後續維護、SEO行銷等相關服務，都是評估一間網站設計公司是否適合的因素考量。

選擇合適的廠商時，不僅要考量網頁設計公司是否可以將網站設計得美美的，也要將重點著重於完整的網頁設計服務。