陸漁民捕獲海上竊密裝置 神秘「海洋間諜」畫面曝光

大陸「國家安全部」微信公號9日消息，大陸海洋面積遼闊，海岸線漫長，不僅擁有豐富海洋資源，更是重要戰略屏障，事關國家主權、安全、發展利益。一個時期以來，境外間諜情報機關採取各種手段加強對大陸海域的偵察監控，開展了一系列情報搜集和技術竊密活動。大陸國安機關推出《創新引領·國安礪劍》「十大公民舉報案例」專題展播中，就公布了一起漁民老楊捕獲海上竊密裝置的典型案例。 大陸國安機關經工作發現和群眾舉報，陸續在大陸海域發現多種類型的「海洋間諜」，這些特殊技術裝置隱藏在茫茫大海中，時刻窺探我海洋資訊數據，威脅國安。 據指出，這些「海洋間諜」功能各異，作用不同，但都有一個共同的目的，就是服務於境外間諜情報機關的非法活動，危害大陸家安全。它們有的充當「暗哨」，長期潛伏於海底，隱蔽採集周圍海洋水文資訊及各類艦船活動數據，服務戰場環境預置；有的充當「密探」，隨波漂流沉浮，偵測掌握海域即時情況；有的充當水下「燈塔」，為侵入中國海域航行的他國潛艇指示方向，妄圖隱匿行蹤。 大陸國家安全機關結合工作掌握情況，發現「海洋間諜」具有以下特點： 1.技術性能先進。這些裝置均為專門研發製造，大多採用最新科學技術成果，有的可長期自動工作，有的可遠端遙控指揮，還有的既能「單兵作戰」也可組網部署，能夠隱蔽高效完成各種海洋探測任務。 2.功能複雜強大。這些裝置功能多樣，在實現敏感性數據動態感知、探測採集的同時，還具備數據的存儲、分析、傳輸等功能。多數裝置還具有自毀功能，可根據事先設定程式在完成任務後自動銷毀。 3.設備高度集成。這些裝置內部空間有限，但通過精細化設計，完成了眾多功能裝置的高度集成，使其在方便使用的同時，能夠適應海洋複雜、惡劣的環境，功能穩定而不易損壞。 大陸國家安全部提醒「海洋間諜」怎麼防？ 1.及時報告。第一時間撥打國安機關舉報受理電話12339，提供有關線索和情況，並在國安機關指導下開展有關工作。 2.穩妥打撈。在確保人身安全的前提下，對可疑裝置進行打撈，並保證安全穩妥放置，待返港後及時上交國安機關。 3.積極配合。學習掌握相關國安知識和防範海上安全風險技能，積極配合國安機關工作，不斷提升識別境外竊密裝置和維護國家安全的能力。