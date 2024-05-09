杭州全面取消房市限購 購房可申請落戶

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中國房市風向標城市杭州今天宣布，即日起全面取消住房限購，在當地購房可申請落戶。4月底中共中央政治局會議強調房市「去庫存」後，各地持續鬆綁購房限制措施並鼓勵買房。

為提振房市，中國政府要求各城市強化主體責任。杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室9日發布「關於優化調整房地產市場調控政策的通知」，指出在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。對於購房意向登記家庭數量小於售房數量的新建案，取消公證搖號銷售要求，由開發企業自主銷售。

這意味著杭州主城區的新房也不再限購。此前的3月14日，全市中古屋不再限購，全國民眾都可以買杭州任何區的中古屋，沒有戶數限制。杭州這一輪的限購措施是在2016年9月開始。

此外，根據「通知」，在杭州市取得合法產權住房的非杭州市戶籍人員，可申請落戶。

「通知」也表示，購房人在所購住房城區範圍內無住房的，或在所購住房城區範圍內僅有一套住房且正在掛牌出售的，辦理新購住房的按揭貸款時可按首購認定，享受相關優惠。

4月底的中共政治局會議指出，統籌研究「消化存量房產」和「優化增量住房」的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式。杭州這份「通知」指出，優化住宅用地供應，對住房供應較大、去化速度較慢的區域，優化供地模式，促進供需平衡；支持因地制宜開發低密度、高品質住宅產品，鼓勵綠色、低碳、科技建築。

在杭州之前，蘇州、南京、合肥、濟南、青島、武漢、無錫、寧波、成都、長沙等熱門城市已全面取消住房限購政策。一線城市中，廣州120平方公尺以上的住房已取消限購；上海也已放開外環外非本市戶籍單身購房。