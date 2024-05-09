《國際金融》歐英股連2日刷新高 西門子能源狂飆12.8%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三再次創下收盤新高點，此前投資人對啤酒商百威英博(Anheuser-Busch)和西門子能源的強勁財報感到振奮，同時之間也在衡量主要央行的可能降息時間表。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.75點或0.34%，為515.77點，連續第二個交易日創收盤新高。

周三英國富時100指數上漲0.5%，亦為連續第二天創歷史新高。

工業類股提振了歐股基準指數。此前西門子能源公布上季業績超出預期，並上調今年財測前景，股價大漲12.8%，為22.6歐元，並大力推進德國DAX指數。

比利時啤酒商百威英博公布第一季銷售增長2.6%，符合預期，銷量增長高於預期，並重申2024年業績財測，股價上漲4.0%，為58.8歐元，並推動食品飲料類股的上漲。

德國體育用品製造商Puma公布第一季銷售符合預期後，大漲11%。

荷蘭超市集團Ahold Delhaize公布第一季核心獲利超出預期後，升2.4%。

義大利軍工企業Leonardo公布第一季訂單和營收成長之後，股價升2.7%。歐洲的航太和國防類股也上漲1.4%。

德意志銀行分析師認為，中國和歐洲的經濟成長優於預期，以及歐洲央行的降息期望，都指出未來幾季企業財報的進一步復甦。

在數據公布方面，德國三月工業生產為月減0.4%，減幅低於預期。此外德國經濟研究所(IW)指出，德國經濟將在2024年停滯不前，並繼續落後於其它地區。

比利時央行行長Pierre Wunsch說，歐洲央行今年可以繼續降息，但需要思考如何預測通膨，並根據這些預測來制定政策。

BMW公布汽車業務的第一季EBOT利潤率未達預期，股價跌2.9%，並拖累汽車類股跌1.3%。