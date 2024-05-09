《國際產業》美擋華為AI路 英特爾悲嘆營收受衝擊

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英特爾證實已經在周二接獲美國政府通知，其出貨給「某中國客戶」的一些銷售許可遭到撤銷，英特爾並警告本季營收可能因此受到衝擊。

周三英特爾股價下跌2.22%，收在30美元，今年以來已下跌近38%。

在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，英特爾並未透露這家中國客戶的名稱。

美國商務部周二發布聲明，證實該主管機關已經吊銷部分對華為的出貨許可，但拒絕指明撤銷哪些出口許可。當時外媒報導，新一輪被撤照的，包括高通（Qualcomm）和英特爾向華為銷售某些晶片的許可。

受此影響，英特爾預估第二季營收雖仍將落在先前提出之介於125億～135億美元預測範圍內，但可能低於中間值。英特爾仍維持全年營收和獲利都將實現增長的展望不變。

華為上個月發表第一部AI筆電「MateBook X Pro」，採用的就是英特爾的新處理器Core Ultra 9。這引來共和黨的批評聲浪，稱這意味著美國商務部為英特爾賣晶片給華為大開綠燈。

高通證實對華為的一項出口許可遭到撤銷，但股價相對持穩，周三終場上漲0.22%。

高通在2020年獲得美國政府豁免，自此便只向華為出貨較老舊的4G晶片，但高通向華為授權5G技術的業務並未終止，去年華為開始使用旗下海思半導體設計的5G晶片，大多數分析師認為此款晶片已經違反美國的制裁規定。

美國的強硬派認為此類技術授權造就了華為的「大反攻」。去年8月華為推出一款高階手機，採用的即是中芯製造的先進晶片，這對美國而言無疑是制裁華為和中芯的大破口。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三重申「華為是一個威脅」，並強調撤銷某些出口許可並非政策有所改變，「也許是我們更加重視AI，當我們對AI功能有更多了解時，我們就必須採取行動，例如我們之前給予出口許可的某晶片，現在發現其具有AI功能時，我們就會撤銷許可」。

中國外交部發布聲明反對美方作為，並痛批美國此舉是「過度延伸國家安全概念、濫用出口管制無理打壓中國企業」。