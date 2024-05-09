《熱門族群》指標網通廠4月營收一次看 智易、啟碁雙增

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【時報記者王逸芯台北報導】網通公布4月營收表現，智易(3596)、啟碁(6582)雙增，智邦(2345)則呈現月減年增，中磊(5388)則呈現雙減少。

智邦4月合併營收70.16億元，月減少7.9%、年增加10.98%。累計前4月合併營收258.64億元，年減少約0.55%。

法人認為，近期智邦產品之上游半導體製程正逐漸得到舒緩，本季AI相關產品線動能將較第一季改善，下半年隨 800GbE交換器逐漸起量、企業端客戶需求緩步回升，以及竹北新廠產能階段式開出，營運狀況將較上年更佳。智邦今年主力交換器產品為400G產品，現階段市場需求穩定，預估今年上半年營收貢獻25%，隨著AI趨勢發展，下半年儘管有800G需求彈升，但今年營收貢獻仍僅為個位數百分比。

智易4月合併自結營收為40.57億元，月增加0.5%，年增加6.5%；累計前4月合併自結營收為166.04億元，較去年同期增加11.9%，創下歷年同期新高。

展望第二季，法人表示，智易因亞洲地區需求受惠於南亞國家寬頻網路基礎建設需求向上，帶動PON、 WiFi Extender出貨增加，北美5G FWA需求維持健康，且電信商客戶拉貨回到正常水準，但歐洲需求依舊疲弱，雖然大型運動賽事帶動STB銷售熱潮維持至本季，但是歐洲家用寬頻網路設備需求放緩，恐導致營收旺季不旺。

啟碁4月合併營收100.03億元，月增加3.2%、年增加29.4%，創歷年同期新高；累計前4月營收355.88億元，年增加7.9%，亦寫下歷史同期新高。

啟碁受惠低軌衛星家用終端、車用充電樁產品量產出貨，加上歐美電信商5G FWA用戶端產品可望持續出貨，第二季營運再添動能。展望2024年，啟碁預期營運將溫和成長。從三大產品線來看，車用估計會持平或微幅成長、電信和企業明年也還是成長。另外，低軌衛星也看到未來三年仍會有高度成長，出貨量會進一步放大。啟碁今年營收有機會再成長百億元達1200億元，毛利率目標是持穩在13~13.5%區間。

中磊4月合併營收為49.45億元，月減少10.7%、年減少10.09%；累計前4月合併營收211億元、年減少0.09%。