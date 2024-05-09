新東向聯盟攜手波蘭投資局搶攻商機

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日前(5/7)，在台大醫院國際會議中心舉行的一場旨在吸引台灣半導體企業投資的說明會取得成功。此次活動吸引了來自台灣半導體業界的企業家、投資者和專家參加，旨在促進雙方在半導體產業領域的合作交流，共同探索半導體產業發展新趨勢，開啟更廣闊的國際市場與商機，盼能攜手開創全新半導體產業合作機遇。

駐波蘭代表處吳尚年大使在開幕致詞中指出，此次活動舉辦時機恰逢其時，波蘭展現吸引台灣半導體供應鏈業者與波蘭企業合作的堅定承諾。台灣政府不僅承諾協助台商進行全球佈局，促進與中東歐國家經貿合作，更實際行動設置中東歐投融資基金，深化台商與包括波蘭等中東歐國家的貿易產業鏈結。吳大使強調，台波是共享相同價值理念的天然夥伴，並表示將與波蘭攜手深化合作，以建立半導體供應鏈之韌性。

波蘭台北辦事處處長Cyryl Kozaczewski則表示，波蘭作為中歐地區的重要經濟體，憑藉其豐富技術人才和優越地理位置，為台灣半導體企業帶來無限發展可能。

台灣新東向全球產學研聯盟協進會鄭宗宜秘書長致贈新東向紀念品-台灣瓷盤予波蘭投資局Andrzej Dycha 執行長。圖/台灣新東向全球產學研聯盟協進會提供

波蘭投資局Marcin總監介紹了波蘭半導體產業的發展現狀和未來發展規劃，並提出了各種投資合作的機會。他們強調了波蘭在半導體製造、設計、封裝測試與化工等領域的優勢，以及政府對半導體產業的支持政策。

新東向聯盟 鄭宗宜秘書長表示，波蘭擁有中東歐地區經濟樞紐地位，人口與土地首屈一指，工業發達，特別是汽車、電子製造、半導體封測與化工，而台灣半導體供應鏈隨著全球各主要經濟體推展短鏈製作，台商也必須搶得先機，擁有眾多中小企業充滿活力的台灣半導體生態系，更應該組成產業聯盟，攜手互助，接軌國際，共創產業發展願景！

台杉投資楊明超執行合夥人、台灣新東向全球產學研聯盟協進會鄭宗宜秘書長、經濟部投資促進司張銘斌司長、波蘭投資局Andrzej Dycha 執行長、波蘭台北辦事處Cyryl Kozaczewski處長合影。圖/台灣新東向全球產學研聯盟協進會提供

一位參加說明會的台灣企業家表示：“波蘭擁有豐富的人才儲備和成熟的產業鏈，這對我們台灣半導體企業來說是一個極具吸引力的市場。我們期待與波蘭企業合作，共同開拓半導體領域的新格局。

此次投資說明會的成功舉辦為波蘭和台灣在半導體領域的合作打下了堅實的基礎，為雙方未來的合作交流奠定了良好的基礎。未來，新東向大聯盟將協助企業尋找更多國際連結與國際人才培育的可能性，敬請關注更多合作細節。