618購物節iOPEN Mall攜廠商大發利市！近百款711元、加1元多1件

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迎戰電商年中最大檔618購物節，7-ELEVEN購物商城iOPEN Mall亦率先祭出周年生日慶，攜手海內外近5萬間店家，串聯全台逾6,900家7-ELEVEN門市，即日起推出開箱、團購等優惠活動為618暖身，其中，精選近百款商品組合價711元、指定商品加1元多1件。

iOPEN Mall商城自去年開台至今，服務店家已突破5萬店、協助上架商品數逾350萬，其中積極與經濟部中小及新創企業署深度合作推出「城鄉厚禮專區」，站上已成就6大百萬創業家，分別為具蒐藏價值的群樂積木專賣店、育兒神隊友的丞馨媽咪副食品、來自澎湖新鮮海產的享島鮮物、站上最熱賣的坤伯傳家餃、澎湖在地人伴手禮首選的新臺澎海產購物中心、結合在地穀物的潤米ROOMY。iOPEN Mall持續提供友善、便利的開店平台，支持在地商家推廣在地好物、帶動專區業績飛躍向上，未來將持續與經濟部中小及新創企業署擴大聯合招商、深耕城鄉厚禮專區等接地氣的經營模式，做出市場區隔。

搶先為618購物節暖身，iOPEN Mall以「OPEN週歲趴」活動展開序曲，藉由「開箱世界」、「吃遍全台」、「社群團購」三大主題活動，其中開箱日、韓、菲、泰、星馬、歐美、紐澳等近百款異國商品，深耕「城鄉厚禮專區」精選逾百款在地熱門的吃喝玩樂好物，並提供限量3,000份的7-ELEVEN門市冷凍取件免運好康；社群團購則在全台具豐富社區團購經驗的近20家7-ELEVEN門市經營，從iOPEN Mall架上350萬項商品精選約20款具市場競爭力的爆殺單品，每月換新爆品清單，藉由門市的社區團購號召力，滿足商圈就近便利的購物需求、同時為單店創造額外業績。