台灣獲准加入Global CAPE 將與國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作

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為加強保障國人個資，NCC配合國家發展委員會於去年底與內政部、外交部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、農業部、衛生福利部、文化部、數位發展部、國家科學及技術委員會、金融監督管理委員會、行政院公共工程委員會及公平交易委員會等隱私執法機關（Privacy Enforcement Authority, PEA）共同申請加入「全球隱私執法合作協議Global Cooperation Arrangement for Privacy Enforcement （Global CAPE）」，並在今年3月接獲Global CAPE管理者—日本經濟產業省通知我方申請已獲通過，未來可望透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化國人個資的保障。

台灣作為創始會員的「全球跨境隱私規則論壇（Global Cross-Border Privacy Rules Forum, Global CBPR Forum）」向來致力於促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙。

隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故的發生經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。為此，該論壇於去年10月發布Global CAPE，除論壇會員外，並邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，以促進不同司法管轄權間的執法合作。

除我國外，加入Global CAPE的尚有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權。未來台灣PEA可望透過Global CAPE與各個國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，進一步強化民眾資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，以促進我國數位經濟蓬勃發展。