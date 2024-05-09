520推案潮來了！北台灣上看2,000億元大關 新北4大百億指標案站穩C位

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520檔期推案潮來了！住展雜誌今（9）日公布最新統計，北台灣都會區上看2,000億元大關，其中焦點在新北市，4大百億指標案站穩C位！

住展雜誌統計，北台灣2024年520檔期新成屋、預售屋預估推案量突破2,000億元，來到約2,134.6億元，登上2021年以來高點，建商完全擺脫連續升息、各項房市調控的陰霾，較去年實際推案量增加約313.9億元，年增幅約17.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2020年的史上大降息，台灣與全球房市同步走熱，亦反映在當時520檔期上，但從2021到2023年政府祭出多項打房調控，包括2021年的房地合一稅2.0與預售屋實價揭露，2022年有央行連續升息，2023年則是平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉讓，建商姿態軟，520檔期推案都未達2,000億元大關。

不過，今年520檔期，揮別眾多不確定性，如今買氣因低首付行銷奏效，新青安也助攻市場信心，加上當前市場資金因股市紅盤而豐沛，還有地震因素讓新屋產品討到便宜，民眾買房當買菜，建商打鐵趁熱，順勢而為，今年從329到520檔期新案大舉進場，520檔期重新站回2,000億元。

觀察這一波520檔期推案攻勢，北台灣三都，各自精采。

今年北台灣520檔期主力區北北桃，共推約2,036.5億元，占九成五的量能。

其中居首為新北市，來到約1,027億元，占比48.1％，有四案預估推上百億元，分別為土城區運校重劃區的「新濠岳」、三重區二重重劃區右岸的「RiVER PARK」、中和區捷運中原站生活圈的「METRO PARK」，以及林口區家樂福生活圈的「春木林文化三路一段案」，4大百億指標案，穩站C位！

而桃園市與台北市各約526億元、483.5億元的預估推案量。

新竹地區差強人意，僅以建商一哥寶佳旗下益展建設於新竹市黃金行政區東區的中華路上，推出預估案量50億元新案為指標。

陳炳辰指出，下半年美國大選讓市場資金變數多，新版囤房稅上路也會些許影響房市，新政府團隊是否有新政上路亦得留意，惟都不算太直接的干擾，除非有相當重大意外，否則短期還澆不熄熱度，建商推案信心不減。