不公平競爭！歐盟主席：歐洲須阻止中國高補貼電動車充斥市場

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據美國之音報導，歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）當地時間5月8日在柏林表示，歐洲必須阻止中國向歐盟市場提供享有大量補貼的電動車。她指出，「公平競爭很好。我們不喜歡的是，我們的市場充斥著獲得大量補貼的中國電動車。我們必須解決這個問題，我們必須保護我們的工業。」

范德賴恩本周與法國總統馬克宏一起在法國會見了中國國家主席習近平。歐盟正在對中國電動車進行反補貼調查，以便確定是否需要對中國產品徵收關稅。這次調查是在去年10月正式開始的，可能會持續13個月。歐盟委員會在調查開始後有權對中國產品徵收臨時性關稅。

范德賴恩在基督教民主聯盟黨代會上講話時，同時敦促歐盟國家的財長們最終要齊心協力完成討論已久的資本市場聯盟。她表示，「資本市場聯盟一體化的深入，有可能將我們每年給初創企業和中小企業的投資增加至4700億歐元（5052.5億美元）。」

習近平在上周日抵達法國。這是他此次歐洲之行的第一站，目的是減緩日趨緊張的中歐貿易。習近平訪問的另外兩個國家是塞爾維亞和匈牙利。與習近平一起訪歐的中國商業代表團中有電動車企的高管，如遠景科技、上汽集團和小鵬汽車等。

日經亞洲8日指出，2022年全球的電動車總產量中有60％來自中國。這讓世界感到震驚。當天早些時候，法國經濟部長宣佈了一個雄心勃勃的計畫，要在2027年之前將法國電動車的年銷售量提高4倍至80萬輛。這個計畫顯示歐洲產業已經覺醒，注意到中國的競爭力正在日益增強。

日經亞洲認為，這也凸顯出電動車已經大幅度改變了全球汽車工業的力量平衡。幾十年來，中國一直是一個由外國品牌（主要是歐洲品牌）主導的汽車市場。但是，幾乎一夜之間，人們談論的話題就從中國落後的汽車工業是否能夠生存下去，轉變為歐洲車企將如何應對中國電動車的威脅。

隨著越來越多的消費者採用電動車，歐洲車企開始擔心它們在國內的市占率。歐盟的數據顯示，2023年，中國品牌在歐洲電動車銷售中的占比為7.9％，而在2019年，這個比例還只有0.4％。分析預測，中國車企在歐洲市占率在2027年將達到20％。

據倫敦汽車行業數據公司JATO Dynamics認為，中國電動車品牌在歐洲的價格平均低於歐洲品牌24％。日經亞洲引用JATO Dynamics公司分析師費利佩·穆尼奧斯（Felipe Munoz）的話說，就細分市場方面，「主要就是價格，看看中國品牌和歐洲競爭對手的價格定位，中國的優勢一直存在。」

美國經濟諮詢公司「榮鼎集團」稱，繼2022年中國電動車車企在歐洲投資118億美元之後，2023年歐洲再次成為中國電動車相關外國直接投資（FDI）的目的地，得到了76億美元的投資。

另據路透5月3日消息，消息人士說，歐盟委員已經正式警告3家接受反補貼調查的中國電動車公司，它們還沒有提供調查所需的足夠資料。如果歐盟委員會認定受調查的企業無法提供足夠的資料，那麼它就會使用現有的其他證據來計算關稅，而通常這麼做都會導致更高的關稅。歐盟委員會去年10月以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企正式啓動反補助調查。